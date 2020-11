Sharon Stone arată spectaculos la 62 de ani, iar această imagine este dovada

Sharon Stone și-a luat prin surprindere fanii după ce a făcut publică o fotografie cu ea prin care își arată cu mândrie silueta.

Actrița în vârstă de 62 de ani este îmbrăcată în acea imagine într-un body negru, alături de o cămașă din mătase și încălțată cu o pereche de pantofi cu toc. Fanii actriței din Basic Instinct , rol care i-a adus prima nominalizare la Oscar, au putut remarca din prima clipă cât de bine arată, însă, a mai fost și un alt detaliu prezent în imagine care a atras atenția, și anume un tablou cu Marilyn Monroe. „Nu sunt doar uimită, ci și recunoscătoare că încă pot să fiu model la 62 de ani”, a scris Sharon Stone pe Instagram.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Sharon Stone (@sharonstone)

În luna septembrie, actrița a acordat un interviu publicației The Telegraph, ocazie prin care a vorbit cu sinceritate despre așteptările pe care oamenii le au în ceea ce privește felul în care arată ceilalți. Actrița a mărturisit atunci că a conștientizat impactul pe care îl are felul în care arată după ce a înaintat în vârstă.

Sharon Stone a mai spus și că trebuie să acceptăm cursul firesc al vieții. „Nu trebuie să rămâi o fată frumoasă pentru totdeauna și trebuie să acceptăm faptul că e cool să fii o femeie matură și inteligentă. Dacă partenerul tău nu înțelege asta, înseamnă că nu e un adult și nu ar trebui să rămâi cu el”, a declarat Sharon Stone pentru The Telegraph.

Într-un interviu din 2016 pentru revista New You, Sharon Stone mărturisea că mai mulți doctori o îndemnau să își facă lifting facial, însă ea considera că nu are nevoie. „Sincer, cred că arta îmbătrânirii constă și în sexualitatea de a avea imperfecțiuni. Trebuie să te uiți foarte bine la tine, mai ales atunci când înaintezi în vârstă și fața ta se schimbă. Oamenilor le este frică de schimbări pentru că simt că pierd ceva. Ei nu înțeleg că de fapt câștigă prin asta”, spunea actrița la acea vreme.

Foto: Arhiva Revistei ELLE

