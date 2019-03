Shannen Doherty este devastată de moartea lui Luke Perry: „Îi voi simți lipsa în fiecare zi. În fiecare minut. În fiecare secundă.”

Shannen Doherty, actrița care a jucat alături de Luke Perry în serialul Beverly Hills 90210 a vorbit cu cei de la People despre vestea șocantă pe care a primit-o ieri. „Sunt în șoc. Am inima frântă. Sunt devastată de pierderea prietenului meu. Am atât de multe amintiri cu Luke care mă fac să zâmbesc și care sunt pentru totdeauna întipărite în inima și mintea mea”, le-a spus Doherty, în vârstă de 47 de ani, celor de la People. Luke Perry, actorul din Beverly Hills 90210 a murit ieri, la vârsta de 52 de ani.

În serial, Shannen a interpretat rolul lui Brenda Walsh, iar Perry, rolul lui Dylan McKay. Deși cei doi nu au păstrat legătura după terminarea serialului, s-au reîntâlnit după ce actrița a anunțat public, în 2015, că suferă de cancer la sân. „Luke a fost un bărbat inteligent, umil și complex, cu o inimă de aur, un nesfârșit izvor de integritate și iubire. Luke m-a contactat după ce am anunțat diagnosticul și am reluat legătura, mai în vârstă și mai înțelepți, însă acea conexiune a rămas intactă”, a spus Doherty.

Atât Shannen, cât și Luke, sperau să lucreze din nou împreună pentru ceva „special și semnificativ pentru fanii lor”. „Există o formă de iubire specială pe care o persoană o are pentru cealaltă atunci când are parcursul pe care noi l-am avut în 90210 și în viață, în general. Luke și cu mine lucram împreună la idei pentru show. Am vrut să lucrăm unul cu celălalt din nou și să creăm ceva special și semnificativ pentru fanii noștri în această etapă a vieții. Îi voi simți lipsa în fiecare zi. În fiecare minut. În fiecare secundă”, a continuat Shannen.

Actrița și-a amintit și de modul în care Luke Perry vorbea mereu despre copiii lui, Jack (21 de ani) și Sophie (18 ani): „Luke își iubea familia. Vorbea foarte des despre copiii lui și cât este de mândru de ei. Îmi arăta mereu filmulețe. Erau inima lui și cea mai mare realizare pentru el.”

Foto: Hepta

