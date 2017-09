Shailene Woodley vorbeste despre momentul arestarii de anul trecut

Anul trecut Shailene Woodley a participat la un protest impotriva construirii Dakota Access Pipeline. Protestul pasnic, la care au participat inca 100 de persoane, a avut loc in Sioux County, North Dakota si s-a intins pe mai multe zile, mai tarziu devenind mult mai amplu si sfarsind prin a fi innabusit de autoritatile care au alungat protestatarii cu tunuri de apa, in miezul iernii. In principiu, protestatarii se aflau pe santierul de constructie al unei controversate conducte de petrol ce ar fi trebuit sa fie amplasata pe terenul rezervatiei de nativi americani Standing Rock Sioux, afectand astfel sursele de apa, dar si locurile sfinte ale nativilor.

Shailene Woodley, care a luat parte la protest, a fost arestata pentru incalcarea proprietatii private si a filmat live intregul episod care a dus la arestarea ei, in timp ce incerca sa se urce in masina personala.

“Nu stiu daca m-ati auzit, dar mergeam spre masina mea, care este chiar acolo, pentru a putea pleca in pace catre tabara noasta si m-au luat de jacheta si mi-au spus ca nu am voie sa merg mai departe si aveau arme mari si bastoane si catuse si nu ma lasa sa plec”, se aude spunand actrita in filmul postat pe Facebook.

Tot atunci actrita a declarat ca este arestata pentru ca este singura care poate fi identificata: “Ma aresteaza. Eram aici cu toata lumea. Nu stiu ce se intampla, Imediat cand au venit, am plecat. Se intampla pentru ca sunt cunoscuta. Se intampla pentru ca sunt 40.000 de persoane care se uita”.

La un an de la incident, Shailene Woodley vorbeste despre momentele petrecute in arest si descrie felul in care a fost perchezitionata. Desi este o actrita cunoscuta, iar protestul a fost unul pasnic, aceasta a nu a beneficiat de un tratament special, ci, din contra.

Actrita descrie intr-un interviu un moment traumatizant. A fost perchezitionata la piele, adica a fost dezbracata si supusa unor tratamente umilitoare, mai ales pentru o persoana care pana la urma milita pentru protejarea vietii celor care traiesc in aceasta zona. „Mi-au cautat droguri in posterior”, a declarat Shailene.

Acest proces de perchezitionare dur se pare ca s-ar aplica tuturor persoanelor arestate, insa problema in acest caz este ca Shailene sustine ca a trecut prin aceasta experienta doar pentru ca este cunoscuta. Desi pentru cei care protestau prezenta actritei a fost un lucru benefic, deoarece intregul protest a primit mult mai multa atentie, pentru Shailene Woodley se poate spune contrariul.

Dupa acest proces de perchezitionare care se aplica aparent tuturor persoanelor arestate, cel putin in North Dakota, Shailene Woodley a petrecut cateva ore in arest: „Cand esti intr-o celula de inchisoare si inchid acea usa, iti dai seama ca nimeni nu te poate salva. Daca este un foc si ei decid sa nu deschid usa, vei muri. Esti un animal intr-o cusca”. Ea a pledat, in cele din urma, vinovat si a fost eliberata conditionat.

Citeste si:

Serialul Big Little Lies si the perfect life

Aceasta experienta nu a facut-o insa pe actrita din „Big Little Lies” sa renunte la activism, ba mai mult. Actrita se gandeste serios sa candideze pentru Congres in cativa ani, mai ales ca anul trecut a lucrat pentru campania lui Bernie Sanders.

Foto: Arhiva Revistei ELLE