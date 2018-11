Sfaturi pentru o căsnicie reușită de la Sarah Jessica Parker

Invitată de People să vorbească despre noul său film, „Here and Now”, Sarah Jessica Parker a fost întrebată și despre viața de familie, mai exact cum reușește să aibă o carieră atât de solicitantă, să fie mamă, dar să petreacă și timp alături de soțul ei, Matthew Broderick. „Ne place să mergem la teatru, iubim să mâncăm, să ieșim cu prietenii. Deși avem un program încărcat, suntem fericiți”.

În anul 2013, Sarah își declara dragostea necondiționată față de soțul său. „Îl iubesc pe Matthew Broderick. Suntem foarte devotați familiei și vieților noastre. Iubesc faptul că este tatăl copiilor mei, iar dragostea pe care o am pentru această nouă lume i se datorează lui”.

Cei doi s-au întâlnit în anul 1991, când Matthew a regizat o piesă pentru Naked Angels Theater Company, fondată de frații mai mari ai lui Sarah, Pippin și Toby. „Îmi amintesc prima dată când am cunoscut-o. Am fost la un film împreună. Și încă îmi amintesc foarte bine momentul în care am văzut-o pe stradă mergând de-a lungul cinematografului…este ceva unic, pentru că nu mi-aș aminti de majoritatea oamenilor pe care i-am văzut pe stradă. Dar îmi amintesc acel moment clar ca lumina zilei. Eram amândoi fani Yankees în acei ani”, le-a spus Matthew celor de la YES Network în 2012.

În 1997, Sarah și Matthew s-au căsătorit, iar așa cum ne-am fi așteptat de la un fashion icon, rochia sa de mireasă a fost neagră. „Eram mult prea rușinată să petrec prea mult timp căutând rochia de mireasă. Știam un magazin care îmi plăcea, am fost acolo și am luat orice aveau pe umerașe”, își amintește Sarah.

„Știu că nu sună prea sexy dar cred că cea mai importantă parte a unei relații este prietenia, trebuie să existe prietenie înainte de orice„, spune Jessica. „Știu că sună ciudat, dar avem vieți care ne permit să fim departe și să ne întoarcem înapoi împreună. Cariera lui îl duce acolo, a mea mă duce aici.

În anumite privințe, cred că acest lucru a fost foarte benefic pentru că avem atât de multe lucruri de împărțit. De fiecare dată când o relație devine dificilă, este punctul în care decizi dacă merită să faci efortul de a trece peste orice se întâmplă. Relațiile sunt grele. Mereu am simțit că trebuie să investesc mai mult. Îl iubesc și cred că este genial. Sunt sigură că îl enervez. Și el mă enervează câteodată. Cu cât reziști mai mult, cu atât ești mai implicat„.

Sarah Jessica Parker este protagonista unui nou film, „Here and Now”, care spune povestea unei cântărețe din New York ce primește un diagnostic dificil și începe să aibă o nouă perspectivă asupra lumii.

Foto: Instagram, Hepta

