Sex and the City, dar fără Mr. Big

Cel mai așteptat reboot făcut de HBO Max este fără îndoială cel al Sex and the City. Dar după ce producătorii au anunțat că nu vom avea parte de Samantha, jucată de inconfundabila Kim Cattrall, se pare că nici Mr. Big, interpretat de Chris Noth, nu va reveni pe ecrane.

Sursele publicației Page Six au dezvăluit că personajul John James Preston (Mr. Big), iubitul și, mai târziu, soțul lui Carrie Bradshaw, nu va apărea în cele zece episoade de câte 30 de minute pe care le pregătește HBO Max.

Deși nu s-a numărat printre personajele principale ale îndrăgitului Sex and the City, Mr. Big a fost esențial pentru parcursul acestuia. Absența lui Noth din continuarea serialului are, însă, sens, având în vedere că în al treilea film al francizei, care nu a fost realizat niciodată, scenariul înfățișa, încă de la început, o Carrie văduvă, în urma morții lui Mr. Big de un infarct la duș.

Chris Noth are 66 de ani și va putea fi văzut, anul ăsta, în serialul The Equalizer și în două filme aflate în post-producție: Someday Sometime și Brooklyn All American.

Page Six a mai scris că nici prezența lui Steve Brady, care l-a jucat pe David Eigenberg, iubitul Mirandei, nu este confirmată, acesta fiind încă, după spusele surselor, în negocieri cu producătorii.

Într-un interviu despre noul proiect, care se va numi And Just Like That, Sarah Jessica Parker a spus că ideea i-a venit pe fondul perioadei de izolare de după declanșarea pandemiei de COVID-19. Întâi s-a gândit să facă un podcast în care să povestească totul despre cum a fost filmat Sex and the City, dar ulterior și-a dat seama că un reboot care să aducă personajele într-un New York lovit de realitățile prezentului ar fi mult mai oportun.

HBO Max plănuiește să înceapă filmările la And Just Like That în primăvară.

Foto: PR

