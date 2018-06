Serena Williams vs. Maria Sharapova: un meci pentru istorie, completat cu declarații războinice

Chiar dacă astăzi, la Roland Garros, joacă și Simona Halep, trebuie să fim sincere și să spunem că meciul pe care îl așteptăm cu sufletul la gură este confruntare Serena Williams vs. Maria Sharapova. Și nu doar pentru poveștile individuale ale celor două, care sunt demne de luat în seamă, ci pentru că între cele două jucătoare care s-au întâlnit în numeroase rânduri, mai ales în etapele târzii ale turneelor, există o frumoasă rivalitate.

Serena Williams s-a întors în tenisul mare după o naștere dificilă și după complicații legate de un embolism pulmonar, o afecțiune care o pândește mereu pe sportivă și care i-a mai cauzat probleme în trecut. La nici 9 luni după ce a născut-o pe fiica ei, Alexis Olympia, Serena Williams pare să își învingă lunga perioadă de repaus și a câștigat până acum, glorios, trei meciuri. Toate în timp ce purta acel catsuit care a făcut internetul să explodeze și despre care v-am mai povestit și noi.

În schimb, Maria Sharapova se află, și ea, într-o revenire spectaculoasă. Rusoaica, însă, se întoarce după o etapă prelungită de suspendare pentru dopaj, fapt care i-a adus încă mai multe antipatii decât o făcea până acum atitudinea ei, și după o accidentare. Însă, obiectiv vorbind, Sharapova pare mai în formă, are mai multe meciuri (și victorii) în picioare, fie și pentru că s-a întors de mai multă vreme.

Dar o înfruntare Serena Williams vs. Maria Sharapova este oricând spectaculoasă. Ce să mai vorbim de cazul în care, ca acum, vine și cu încărcătura acestor pauze?

Serena Williams vs. Maria Sharapova, un meci care se anunță epic

Desigur, pasionații și-au făcut deja pariurile pe partida Serena Williams vs. Maria Sharapova. Însă, la informațiile de mai sus, care arată clar că Maria are șanse mai bune în acest meci, ar mai trebui adăugat și scorul de până acum dintre cele două. Care este de 19 la 2 în favoarea lui Williams.

Și ar merita luate în considerare, încă dinainte de meciul Serena Williams vs. Maria Sharapova, și declarațiile celor două, provocate de jurnaliștii care i-au amintit Serenei de cartea publicată recent de Maria.

Williams și-a păstrat calmul vorbind despre stadiile delicate pe care fiecare dintre ele le parcurge. “Suntem amândouă în revenire, din motive complet diferite. Ea a fost în călătoria ei pentru mai bine de un an, și eu mi-am început-o pe a mea cu câteva luni în urmă. E ceva nou și diferit. Nu știu ce altceva să spun.”

Cum, însă, jurnaliștii au continuat să o provoace pe Serena, amintindu-i că, în biografia Mariei Sharapova aceasta pretinde că Williams a ajuns să o domine atât de tare doar pentru că a pierdut în fața ei la Wimbledon în 2004 (când Maria ar fi auzit-o pe Serena plângând în vestiar), Serena a fost cât se poate de categorică.

“Cartea este 100% construită din zvonuri – cel puțin părțile și citatele pe care le-am citit eu – ceea ce e un pic dezamăgitor. Am plâns în vestiar de multe ori după un eșec. Cred că este normal. În orice caz, asta dovedește pasiune și dorința de care ai nevoie ca să ieși pe teren și să faci cel mai bun lucru. Era o finală de Wimbledon, totuși. Ar fi fost mai șocant dacă nu aș fi plâns. Am emoții și mi le exprim deschis. Sunt om. Ce se întâmplă acolo, însă, ar trebui să rămână acolo și nu ar trebui discutat în felul acesta într-o carte.”

Serena Williams a fost în continuare gentilă cu adversara ei de atâta vreme: “Sincer, probabil că ea este favorita. A jucat de mai mult de un an. Eu de-abia am început. Acesta va fi un alt test, e una dintre suprafețele preferate de ea și întotdeauna s-a descurcat foarte bine aici. Nu am nici un fel de sentimente negative față de ea. A fost dezamăgitor să văd ce a scris în carte. Mai ales de când am o fiică, mi se pare că negativitatea este învățată. Femeile, în special, ar trebui să se susțină una pe alta. Mulți presupun că simt altfel, și pur și simplu nu este adevărat. Ce simt este că ar trebui să ne încurajăm între noi și că succesul unei femei ar trebui să fie o inspirație pentru alta. Am spus asta de o mie de ori. Întotdeauna sunt inspirată de alte femei care se descurcă bine.”

Foto: Hepta

Daca ti-a placut acest articol, urmareste ELLE.ro pe FACEBOOK