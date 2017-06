Serena Williams, ultima dintr-un lung sir de vedete insarcinate care au pozat nud pe coperta unei reviste!

Serena Williams, cunoscuta tenismena americana, este insarcinata – aceasta a sarbatorit acest moment minunat din viata sa pozand nud pentru revista Vanity Fair.

Coperta editiei de august a revistei tocmai ce a fost dezvaluita – Serena Williams a fost fotografiata chiar de catre celebra Annie Leibovitz pentru aceasta coperta!

Multe alte celebritati au pozat nud, insarcinate, pentru copertele a diverse reviste, de-a lungul timpului, dar totul a inceput tot cu revista Vanity Fair, in 1991, cand Demi Moore a pozat similar Serenei.

Rasfoieste galeria noastra pentru a vedea cateva dintre cele mai cunoscute coperti cu vedete insarcinate pozand nud!

Intre timp, Serena Williams a avut de suportat alte comentarii sexiste, de data aceasta apartinand lui John McEnroe, un fost jucator de tenis, care a spus, in cadrul unui interviu, ca, daca Serena ar fi jucat in liga barbatilor, ar fi fost pe locul 700 (in acest moment, Serena Williams ocupa locul 4 in lume in clasamentul WTA). Din fericire, jucatoarea de tenis a raspuns cu gratie si diplomatie pe Twitter, punand capat conflictului.

I’ve never played anyone ranked „there” nor do I have time. Respect me and my privacy as I’m trying to have a baby. Good day sir

— Serena Williams (@serenawilliams) June 26, 2017