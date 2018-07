Serena Williams a dezvăluit ce dietă strictă a urmat pentru a reveni silueta de dinainte de naștere

Serena Williams chiar a glumit spunând că este ”o minciună” faptul că mamele pierd din greutate alăptând, și chiar s-a luptat pentru a reveni la silueta ei în timp ce alăpta, în ciuda faptului că respecta o dietă vegană strictă.

“Am fost vegană, nu mâncam zahăr,” a spus Williams presei înaintea revenirii de la Wimbledon.

„Mâncam sănătos..și nu eram la forma aceea dacă nu alăptam. Ceea ce am învățat este faptul că fiecare corp este diferit – nu contează cât de mult muncesc, nu funcționează pentru mine. Am slăbit 10 kilograme într-o săptămână atunci când m-am oprit. Pur și simplu am renunțat.”

Sportiva în vârstă de 36 de ani a dezvăluit faptul că a plâns atunci când a decis să nu-și mai alăpteze fiica, Alexis Olympia, care acum are 10 luni. “Pur și simplu o țineam pe Olympia în brațe și vorbeam cu ea despre asta și ne-am rugat pentru asta.“

“I-am spus, “uite, mama trebuie să se oprească și trebuie să facă asta. Am plâns puțin, nu atât de mult pe cât pe așteptam.”

În ciuda faptului că este cea mai celebră campioană în istoria Wimbledon, Williams a mai spus că a fost surprinsă de cât de mult i-a lipsit presiunea competiției.

„Cu siguranță m-a surprins,” a spus ea. „Am acest copil miunat, toate aceste titluri de Grand Slam câștigate..a fost totul pe neașteptate. Cu siguranță simt o presiune foarte mare dar sunt puțin șocată de cât de mult îmi doresc acea presiune.”

Între timp, soțul Serenei, Alexis Ohanian, co-fondatorul rețelei de socializare Reddit, a dezvăluit câteva detalii despre logodnă anul trecut.

Cei doi s-au întâlnit atunci când Alexis a dat buzna în timp ce Serena lua micul dejun în Roma, cât ea era în competiție la Italian Open, iar Alexis ținea o conferință despre tehnologie.

Atunci când cineva din echipa Serenei a strigat că “este un șobolan!”, antreprenorul a răspuns: „Sunt din Brooklyn, văd acolo șobolani tot timpul.”

18 luni mai târziu, a zburat împreună cu Williams la Roma la același hotel unde au stat și a cerut-o acolo, aducând un șobolan de plastic cu el, potrivit celor de la The Sunday Times.

Serena s-a întors la Wimbledon cu sprijinul lui Alexis și al fiicei lor.

