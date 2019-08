Separarea dintre Prințul William & Kate Middleton și Prințul Harry & Meghan Markle a devenit oficială

La un an de când Meghan Markle s-a alăturat fundației pe care au înființat-o Prințul Harry, Prințul William și Kate Middleton, numele organizației a fost oficial schimbat pentru a marca încetarea colaborării dintre cele două cupluri regale.

În luna iunie, a fost anunțat oficial că Ducele și Ducesa de Sussex părăsesc The Royal Foundation pentru a-și înființa una a lor. „Aceste schimbări sunt făcute să complimenteze munca și responsabilitățile Înălțimilor Sale Regale în timp ce se pregătesc pentru viitoarele lor roluri, ca activitatea caritabilă să se alinieze mai bine cu noile familii”, a fost declarația oficială a Palatului Kensington la acel moment.

Meghan Markle și Prințul Harry au ales deja numele noii lor fundații, „Sussex Royal”. Potrivit documentelor obținute de E! News, Meghan și Harry au numit oficial fundația „Sussex Royal The Foundation of the Duke and Duchess of Sussex”, „Sussex Royal” fiind astfel o prescurtare ce pune accentul pe titlurile celor doi.

Acum, și organizația caritabilă condusă de William și Kate și-a schimbat oficial numele. „The Royal Foundation of The Duke and Duchess of Cambridge” este noul nume al organizației spre deosebire de precedentul „The Royal Foundation of The Duke and Duchess of Cambridge and the Duke and Duchess of Sussex”. Documentele pentru schimbarea numelui au fost deja depuse, deci este doar o problemă de timp până când schimbarea va deveni vzibilă și pe site-ul oficial al organizației.

