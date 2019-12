Selma Blair și David Lyons s-au logodit? 

Actrița Selma Blair în vârstă de 47 de ani a fost fotografiată de către paparazzi purtând un inel extrem de frumos pe deget, inel care seamănă foarte mult cu unul de logodnă.

Selma a fost destul de discretă în ceea ce privește relația pe care o are din anul 2018 cu iubitul ei, David Lyons. Cu toate astea, Selma a postat pe contul său de Instagram în februarie 2019 o fotografie în care îi mulțumește lui David pentru faptul că i-a personalizat bastonul pe care ea l-a purtat la evenimentul Vanity Fair Dinner.

Cu siguranță această imagine cu Selma vine ca o surpriză, mai cu seamă că în ultima vreme Selma s-a concentrat pe sănătatea și recuperarea sa după ce a făcut public că se confruntă cu scleroză multiplă.

Într-un interviu acordat în februarie 2019 pentru Good Morning America, Selma a dezvăluit care au fost problemele pe care le-a întâmpinat de când a descoperit că are scleroză multiplă. „Am plâns. Nu erau lacrimi de panică, ci lacrimi care arătau că trebuie să lupt într-un corp care și-a pierdut controlul. Fiul meu nu a știut că am scleroză multiplă. În fiecare zi încercam să fie totul normal și luam medicamente pentru asta. Am și băut, nu tot timpul, aveam dureri, mai erau momente când nu reușeam să trec peste și trebuia să găsesc o modalitate prin care să fac față tututor”, a declarat Selma.

Selma a dezvăluit faptul că medicii nu au luat-o în serios, iar aceștia au dat vina pe faptul că este o mamă singură, însă ea știa că ceva nu era în regulă. „L-am dat pe fiul meu, Arthur Saint Bleick, în vârstă de 8 ani, la o școală care era departe de casa noastră și trebuia să mă odihnesc extrem de mult. Am fost rușinată de asta. Mă descurcam cu ce puteam, eram o mamă grozavă, dar mă omora acest lucru. Și așa, când am primit diagnosticul, am plâns de ușurare.” Deși scleroza multiplă este incurabilă, Selma a dezvăluit că medicii i-au spus că poate recăpăta 90% din abilitățile ei. Și, pe baza acestor fotografii recente cu ea, se pare că lucrurile merg din ce în ce mai bine pentru ea.

Foto: Profimedia

