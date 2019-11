Selena Gomez și-a surprins fanii cu un detaliu neașteptat

În mod cert, Selena Gomez știe cum să își uimească fanii, iar dovadă stă show-ul pe care l-a avut la American Music Awards 2019.

Selena Gomez a ales să poarte o rochie mini Versace, într-o culoare neon cu care a reușit să atragă privirile, accesorizată cu o pereche de pantofi într-o nuanță similară și cu un colier masiv. Ea a avut ocazia de a cânta noile ei piese, ”Lose You to Love Me” și „Look at Her Now.” Însă, a existat un detaliu la care fanii nu se așteptau, și anume noul tatuaj pe care Selena îl are pe picior, reprezentat de două mâini care se roagă și care au un rozariu în jurul lor.

Cu toate că tatuajul nu a fost vizibil deoarece rochia pe care Selena a purtat-o îl acoperea, ea a postat pe contul său de Instagram câteva imagini înainte de eveniment.

După doi ani de absență, Selena Gomez a decis că este timpul să urce din nou pe scena de la American Music Awards. Alături de ea au fost și artistele Taylor Swift și Halsey, care au dansat pe tot parcursul show-ului pe care l-a avut Selena.

În luna octombrie, Selena Gomez a lansat piesa „Lose You To Love Me”, iar fanii artistei imediat s-au gândit la faptul că versurile piesei vorbesc despre relația pe care ea a avut-o cu Justin Bieber. „Această piesă este inspirată de lucrurile care s-au întâmplat în viața mea după ce am lansat albumul „Revival.” Cred că e important să oferi publicului muzică bună, care să îl facă să rezoneze cu ideea conform căreia cunoașterea de sine nu poate fi dobândită decât prin cicatricile pe care ți le lasă viața,” a declarat Selena atunci.

Cu toate că ea nu a fost nominalizată anul acesta pentru un premiu la American Music Awards, Selena a urcat pentru prima dată pe locul 1 în topul Billboard cu piesa „Lose You To Love Me.”

Recent, Selena Gomez a vorbit și despre cât de mult au afectat-o comentariile negative din cauza fluctuației sale de greutate, dar și cât de grea a fost lupta ei cu boala lupus. „Toate comentariile primite m-au afectat cu adevărat. Nu-mi pasă să mă expun în fața tuturor și să aflu ce au de zis despre asta.” În anul 2017, Selena a făcut un transplant de rinichi, iar donatoarea a fost cea mai bună prietenă a ei, actrița Francia Raisa.

