Selena Gomez dezvaluie starea emotionala pe care a avut-o in ultimul an, prin cel mai recent single

In cazul in care nu ai ascultat deja melodia, trebuie sa stii ca Selena Gomez a lansat ieri un nou single. Acesta se intituleaza „Wolves” (n.r. „Lupi”) si este cea de-a treia melodie pe care Selena a lansat-o in ultimul timp, primele doua fiind „Bad Liar” si „Fetish”.

In timp ce primele doua single-uri sunt, din cate ne putem da seama, despre o relatie romantica, al treilea este, dupa cum a declarat insasi Selena Gomez, despre starea emotionala pe care artista a avut-o in ultimul an si despre toate lucrurile prin care a trecut.

„Melodia este foarte frumoasa si foarte personala”, a explicat Selena intr-o emisiune la radio. „In timp ce lucram la ea, treceam si eu prin niste chestii, asa ca a functionat ca o oglinda pentru mine.”

Selena Gomez este unul dintre artistii care isi doresc ca muzica lor sa le exprime intotdeauna sentimentele si starile interioare. Selena nu a vorbit inca despre lansarea unui album.

Foto: Arhiva Revistei ELLE