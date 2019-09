Selena Gomez dezvăluie motivul pentru care s-a retras din lumina reflectoarelor

Selena Gomez este una dintre artistele care a vorbit întotdeauna deschis despre problemele de sănătate pe care le are, precum anxietate sau depresie. Ea anunța anul trecut faptul că vrea să facă o pauză în ceea ce privește rețelele sociale.

În luna octombrie, apăreau știri conform cărora ea s-a internat într-o clinică pentru a-și trata problemele de sănătate mintală pe care le avea. Atunci, ea a fost spitalizată de două ori înainte să se confrunte cu o scădere a celulor albe din sânge. O sursă a declarat pentru People faptul că „a avut câteva săptămâni grele, iar atacul de panica pe care l-a avut în spital a fost momentul în care a decis să pună punct. Și-a dat seama că trebuie să caute ajutor pentru problemele emoționale le care le avea.”

Selena a vorbit pentru prima dată despre decizia de a cere ajutor toamna trecută într-un discurs pe care l-a ținut săptămâna trecută, la Spitalul McLean din Boston. Ea a precizat care a fost punctul decisiv care a determinat-o să lucreze mult mai mult la propria persoană.

Jay Ruderman a împărtășit un videoclip cu o parte din discursul ei, aplaudând-o pentru curajul de a vorbi despre încercările prin care a trecut. „Mulțumesc @selenagomez pentru că ai fost atât de deschisă cu privire la sănătatea mintală. Curajul tău de a căuta ajutor și de a vorbi despre asta îi va inspira și pe alții să facă același lucru,” a spus Jay Ruderman pe Twitter.

Thank you @selenagomez for being so open about your #mentalhealth. Your bravery in seeking help and speaking out will inspire others to do the same. @RudermanFdn was honored to hear your story last Friday at @McLeanHospital . pic.twitter.com/tZKyWCzKaV — Jay Ruderman (@JayRuderman) 19 septembrie 2019

„Cred că suntem mai buni când spunem adevărul. Și acesta este adevărul meu. Anul trecut, am suferit câteva probleme emoționale și nu am putut să rămân în regulă după asta. Nu am reușit să zâmbesc sau să păstrez lucrurile normale. Am simțit că toată durerea și anxietatea s-au dus odată cu mine și a fost unul dintre cele mai înfricoșătoare momente din viața mea. Am căutat sprijin, iar medicii au putut să-mi dea un diagnostic clar. În momentul în care am primit acea informație, m-am simțit atât ușurată, cât și îngrozită, pentru că s-a făcut lumină, dar am fost ușurată să aflu motivul pentru care m-am confruntat atâția ani cu depresie și anxietate. Nu am avut niciodată răspunsuri complete, nu am fost conștientă despre această afecțiune, și am început să o înfrunt cu curaj deoarece mama m-a învățat să fac față temerilor și provocărilor de când eram mai mică. Am căutat ajutor – de fapt am căutat să obțin ajutorul de care aveam nevoie. Am fost educată. Am vorbit cu o mulțime de oameni care sufereau de aceleași afecțiuni. Am citit multe despre asta și am devenit pasionată de asta. M-am întâlnit cu câțiva dintre cei mai mari medici, cu specialiști și am avut norocul să pot lucra cu unii dintre cei mai mari medici și psihiatrii care să mă îndrume în această călătorie. Deși asta nu înseamnă că au dispărut cu totul, pot spune că, după un an de muncă intensă, sunt mai fericită, mai sănătoasă și îmi controlez mai mult emoțiile și gândurile față de cum o făceam înainte, așa că sunt foarte fericită pentru asta,” a fost discursul pe care Selena Gomez l-a ținut la Spitalul McLean.

Selena le-a împărtășit fanilor și o fotografie cu ea din această călătorie din Boston. „Vă mulțumesc că ați fost atât de buni, calzi și primitori cu mine cât timp am fost aici. A fost minunat să mă întâlnesc cu mulți dintre voi,” a scris Selena Gomez pe Instagram.

De asemenea, ea le-a arătat fanilor și o fotografie din timpul cinei pe care a luat-o la Spitalul McLean. „Sunt atât de onorată să împărtășesc cu voi cu parte din această poveste. Mulțumesc doctorului Rauch, pentru că m-ați invitat și că ați avut timp să vorbim despre sănătate mintală.”

