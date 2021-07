Selena Gomez ar avea un nou iubit și este vorba de un regizor celebru

Relațiile Selenei Gomez, în frunte cu cea cu Justin Bieber, au fost trăite mai mereu în lumina reflectoarelor. Într-un interviu recent acordat Vogue Australia, vedeta a răspuns cu sinceritate întrebărilor legate de bărbați, spunând că nu a prea avut noroc în dragoste.

„Cred că majoritatea experiențelor mele în relații au fost blestemate”, a spus ea. „Eram prea tânără pentru a fi expusă la anumite lucruri când eram în acele relații.”

Gomez a vorbit și despre semnificația cuvântului rare, pentru ea, un cuvânt pe care îl are tatuat pe gât, care a dat numele liniei sale de machiaj, Rare Beauty, cât și titlul ultimului ei album. „Cred că trebuia să-mi găsesc un cuvânt pentru mine, pentru că mă simțeam insuficientă în relațiile trecute și niciodată nu mă simțeam cu adevărat egală”, a dezvăluit ea.

Într-un interviu acordat la inceputul anului trecut, Selena Gomez i-a spus lui Lulu Garcia-Navarro că piesa „Lose You to Love Me” a fost modul prin care și-a luat rămas-bun de la relația cu Justin Bieber, vorbind totodată și despre abuzul emoțional prin care a trecut.

„Sunt foarte mândră de ea (melodie, n.red.). Are o semnificație diferită pentru mine acum față de momentul în care am scris-o. Am simțit că nu am avut parte de o încheiere respectuoasă și am acceptat asta, însă acum știu că aveam nevoie de un mod prin care să spun câteva lucruri pe care mi-aș fi dorit să le zic. Nu este o melodie de ură; este o melodie care spune – Am avut ceva frumos și nu aș nega niciodată asta”, a declarat Selena Gomez.

După această despărțire dureroasă, viața amoroasă a Selenei a intrat într-un con de umbră. Vedeta a declarat în nenumărate rânduri că este singură și că se concentrează asupra carierei sale. Însă, potrivit Daily Mail, se pare că lucrurile s-ar putea schimba. Aceasta a fost surprinsă recent sărbătorind ziua națională a Statelor Unite ale Americii alături de mai mulți prieteni, printre care și regizorul Andrea Iervolino. Cei doi s-au cunoscut în 2016, când au lucrat împreună pentru filmul In Dubious Battle. Apoi, trei ani mai târziu, aceștia au fost surprinși din nou împreună, de data aceasta în Italia, unde Gomez și-a sărbătorit ziua de naștere.

Selena și Andrea au fost văzuți pe 4 iulie relaxându-se pe un iaht și sărbătorind alături de alți prieteni ziua națională a Statelor Unite ale Americii.

Gomez purta un costum de baie din noua sa colecție cu brand-ul La’Mariette. Recent, artista a și postat pe contul său de Instagram câteva imagini din noua campanie, iar fanii au apreciat extrem de tare faptul că Selena a ales să nu își retuseze absolut deloc pozele.

„Ce îmi place la acest brand este că celebrează femeile care își iubesc corpul necondiționat”, spunea Gomez în descrierea imaginilor.

Foto: Arhiva ELLE, Profimedia

