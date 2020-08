Sean Connery, cel care l-a redefinit pe James Bond, a împlinit 90 de ani

Apreciat în aceeași măsură pentru talentul său uriaș și șarmul personal, Sean Connery, unul dintre cei mai apreciați actori din lume, a împlinit ieri 90 de ani. Acesta s-a născut pe 25 august 1930 în Fountainbridge, un orășel din Scoția în apropiere de Edinburgh.

Familia lui Sean Connery a fost una modestă, așa că la 16 ani a trebuit să renunțe la școală pentru a se întreține. A avut tot felul de joburi, dar poate cel mai neobișnuit este cel de șlefuitor de sicrie. A fost înrolat în Marina Regală, dar nu a putut rămâne mult timp acolo din cauza unui ulcer care îi dădea de cap. În schimb, pe la 18 ani a început să se antreneze și a câștigat mai multe concursuri de culturism. Apoi, au început să apară roluri mici în filme.

În 1962, Sean Connery a jucat în prima ecranizare din seria James Bond, după romanele lui Ian Fleming – Dr. No, unde a jucat alături de Ursula Andress. A devenit peste noapte un superstar și a continuat să joace în alte patru filme din serie. Sean Connery a apărut și în alte filme de mare succes, precum Indiana Jones and the Last Crusade sau The Name of the Rose, iar în 1988 a primit un premiu Oscar pentru rolul din The Untouchables.

În 2006, după ce a primit premiul pentru întreaga carieră din partea Institutului American de Film, Sean Connery a anunțat că se retrage din actorie.

Sean Connery a fost căsătorit timp de 9 ani cu actrița Diane Cilento, cu care are și un fiu, Jason, după care s-a recăsătorit cu pictorița Michele Roquebrune, cu care trăiește și astăzi. A fost făcut Sir de Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii în anul 2000, în cadrul unei ceremonii la Palatul Holyrood din Edinburgh.

Foto: Shutterstock

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro