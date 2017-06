Daca in urma cu cateva luni se zvonea ca actrita are o relatie cu Colin Jost, cei doi fiind vazuti sarutandu-se la o petrecere, se pare ca nu el este cel cu care Scarlett Johanson are o noua relatie.

Weekend-ul trecut, Scarlett a fost vazuta tinandu-se de mana cu avocatul ei, Kevin Yorn, in varsta de 51 de ani. Cei doi au fost vazuti la un restaurant popular in New York, iar mai multe fotografii cu cei doi au fost publicate in presa internationala.

Pana acum niciunul dintre aceste zvonuri nu a fost confirmat, asadar nimeni nu stie inca daca Scarlett Johansson are o noua relatie dupa ce a anuntat ca va divorta de Romain Dauriac, cel alaturi de care are si o fiica, Rose Dorothy Dauriac.

Foto: Arhiva Revistei ELLE