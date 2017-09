Scandal in familia Kardashian. „Caitlyn Jenner este o mincinoasa!”

Odata cu lansarea din aprilie 2017 a biografiei „The Secrets Of My Life”, relatia dintre familia Kardashian si Caitlyn Jenner, cunoscut in trecut ca Bruce, este tot mai tensionata.

Lucrurile par sa se inrautateasca zilele acestea. In episodul de duminica al reality show-ului Keeping Up With The Kardashians, Kim Kardashian l-a caracterizat pe fostul parinte vitreg ca “mincinos”, ”diabolic” si “rau”.

Mama a doi copii, Kim a explodat de furie in cadrul reality show-ului cand a aflat ca parintele sau vitreg, Caitlyn Jenner, sustine in carte ca tatal sau natural, avocatul disparut Robert Kardashian, ar fi stiut de vinovatia lui OJ Simpson, cunoscut pentru crimele sale.

In cadrul emisiunii, Kim a primit un mesaj pe telefon care a socat-o. Kourtney si Khloe au fost de asemenea afectate de afirmatia controversata si au sustinut ca intrega poveste este o inventie a lui Caitlyn Jenner pentru a face vanzari. In citatul din carte citit de Kim de pe telefon se sustine ca “Robert Kardashian a stiut ca OJ Simpson era vinovat, dar s-a alaturat apararii acestuia pentru a se apropia de fosta sa, pe atunci casatorita, Kris Jenner. Robert i-a spus lui Caitlyn in secret ca ar crede ca prietenul sau OJ ar fi vinovat de crima”.

Kim s-a simtit tradata de tatal vitreg deoarece acesta i-a daruit cartea si a asigurat-o ca ultima versiune cuprinde cateva detalii, dar nu o vizeaza. Aceasta si-a numit parintele vitreg mincinos si nu intelege cum poate sa nu o priveasca o afirmatie care pateaza amintirea tatalui ei.

Nu este prima data cand “The Secrets Of My Life” creeeaza disensiuni in familia Kardashian. Fosta sa sotie, Kris Jenner a sustinut cu cateva episoade inainte ca mare parte din biografie este inventata si nu are nici o logica.

Surorile Kardashian au capatat mai multa atentie in media zilele acestea. Trei dintre ele au anuntat ca ar fi insarcinate. Kim este la a treia sarcina cu sotul sau Kanye West. Se pare ca fetita va veni pe lume in ianuarie 2018 prin intermediul unei mame surogat. Kylie Jenner este insarcinata in cinci luni cu rapper-ul Travis Scott. Cea de-a treia Kardashian insarcinata, Khloe, este la primul sau copil impreuna cu jucatorul de basket Tristan Thompson.

Text: Madalina Guerrieri

Foto: Arhiva Revistei ELLE