Sarcină dificilă pentru Marisa Paloma, câștigătoarea Bravo, ai stil: „În primele trei luni a fost groaznic!”

Marisa Paloma a dezvăluit faptul că a avut parte de o sarcină dificilă până acum. Invitată în cadrul emisiunii La Măruță, găzduită de PRO TV, câștigătoarea sezonului doi al emisiunii-concurs Bravo, ai stil! a vorbit despre sexul bebelușului pe care îl așteaptă, despre cum i-a mărturisit partenerului său de viață, Liviu, că este însărcinată, dar și despre cum a decurs până acum perioada sarcinii.

Se dovedește, deci, că Marisa Paloma a avut o sarcină dificilă, mai ales la debutul acesteia, în primele luni. Aflată acum în al doilea trimestru, vedeta a povestit și că va dezvălui în curând sexul copilului pe care îl așteaptă. „Noi ne dorim și băiat și fată și măcar doi copii. Party-ul de dezvăluire a sexului va fi pe 7 septembrie. (…) Acum nu am emoții, mai ales că este o perioadă bună. În primele 3 luni a fost groaznic. Am vomitat în fiecare zi. A fost o perioadă foarte tristă. Am plecat în Dubai în vacanță și a fost cea mai urâtă vacanță din viața noastră. Vomitam încontinuu”, a declarat Marisa.

Dincolo de dezvăluirile despre ce a descris ca o sarcină dificilă, Marisa Paloma a povestit și cum i-a dat vestea cea mare producătorului de conținut video Liviu Stanciu, partenerul său de viață: „A fost foarte simplu pentru că la fix șase zile mi-am făcut un test de sarcină și mi-au apărut două linii. Era mult prea devreme să faci test, dar eu i-am zis că au apărut două liniuțe transparente. I-am zis să nu ne bucurăm, dar cumva am știut că așa era să fie”.

Sperând că nu se va mai confrunta cu momente complicate, Marisa Paloma a vorbit și despre numele pe care ar vrea să îl dea copilului care va veni pe lume în luna decembrie. „Ne-am gândit la nume de fată. Nu am găsit numele pentru că ne dorim fată, dar așa ne-am gândit într-o seară, dacă e fetiță să o cheme așa”.

