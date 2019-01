Sarah Jessica Parker anunță întoarcerea lui Carrie Bradshaw într-un nou video

În ciuda veștilor dezamăgitoare conform cărora „Sex and the City 3″ nu se va mai realiza, Sarah Jessica Parker nu este pregătită să renunțe la Carrie Bradshaw.

Sarah a postat un video pe contul său de Instagram, în care o vedem pe Carrie Bradshaw pe străzile din New York, într-o ipostază asemănătoare genericului „Sex and the City”. Sarah a adăugat în decrierea postării „Vechea mea prietenă. Se întoarce pentru scurt timp cu un brand nemaipomenit și susținând o cauză la care ținem cu toții. Urmează detalii. X, SJ.”

De abia așteptăm să aflăm despre ce este vorba. Pentru moment, ne bucurăm dintr-un singur considerent că „Sex and the City 3″ nu se va concretiza – nu am fi putut să vedem un film în care Mr. Big moare.

Foto: Instagram, Arhiva Revistei ELLE

