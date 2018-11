Sarah Ferguson: „Diana ar fi foarte mândră și de minunatele Meghan și Catherine”

Sarah Ferguson, Ducesa de York, a apărut miercuri dimineața la Good Morning Britain, show în cadrul căruia a vorbit despre cât de mult crede că Prințesa Diana s-ar fi bucurat de fiecare moment din nunțile celor doi fii ai săi, Prințul William și Prințul Harry.

„Ar fi atât de mândră. Chiar și înainte ca ei să se căsătorească, Diana ar fi spus „Nu-mi vine să cred că acești băieți s-au descurcat atât de bine”. Fergie spune că Diana ar fi fost impresionată de cât de bine s-au integrat Meghan Markle și Kate Middleton în familia regală. „Cred sincer că ar fi la fel de mândră și de minunatele Meghan și Catherine. Ar fi vrut să le îmbrățișeze și să le spună „Te descurci foarte bine”.

The Duchess of York says Princess Diana would have 'loved every moment' of William and Harry's weddings.

She says that she continues to 'miss her' 21 years after her tragic death. pic.twitter.com/biQORCKb0G

