Sandra Bullock a cerut să fie concediată după ce i s-au făcut propuneri indecente

Sandra Bullock, starul din noul film “Ocean’s Eight” a învățat o lecție importantă în primii ani de carieră, după ce a fost implicată într-o situație neplăcută, iar în prezent, în ceea ce privește munca ei, actrița știe mai bine decât să facă ceva care poate fi interpretat ca având caracter sexual.

“La începutul carierei mele, am fost implicată într-o situație foarte dificilă în timpul unor filmări. A venit din partea unei persoane cu autoritate. Am încercat să o evit, făcând glume, însă nu a mers. Într-un final, am spus – Te rog, concediază-mă”, povestește starul în vârstă de 53 de ani.

“A fost o lecție. După această întămplare, am încercat să refuz orice ar putea fi interpretat într-un mod greșit, că ar avea o tentă sexulă”, a mai povestit actrița, care este mamă a doi copii.

Cariera frumoasei brunete a luat avânt în anul 1994, cu filmul “Speed”, în care a jucat alături de Keanu Reeves. Actrița a precizat că în această întămplare neplăcută nu era vorba despre Harvey Weinstein, care a fost acuzat de mai multe actrițe că le-ar fi abuzat sexual, dar Bullock a spus că mereu s-a temut de regizor din pricina reputației lui.

Ea a adăugat: „Auzisem despre Harvey și îmi era frică de el. Eu nu am cerut să fac parte din acea lume. Am învățat devreme să refuz orice lucru care m-ar putea pune în situații neplăcute. Am auzit doar ce Harvey voia ca oamenii să audă și acest lucru m-a făcut foarte furioasă. Oamenii obișnuiau să spună: „Ei bine, știi cum a obținut ea rolul? A întreținut relații sexuale cu Harvey. Eu obișnuiam să spun, Taci din gură. Nu ai de unde să știi acest lucru. „Ca apoi, mai târziu, să aflu că acele femei au fost atacate sexual… Ele nu au avut relații cu Harvey. Harvey voia ca lumea să creadă acest lucru”.

