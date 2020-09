Salma Hayek s-a vopsit, iar transformarea este una inedită

Salma Hayek și-a surprins urmăritorii de pe Instagram după ce a publicat un video în care le arată noua ei schimbare de look. Actrița s-a vopsit verde în părți, însă transformarea a făcut-o pentru o ocazie specială, și anume pentru Ziua Națională a Mexicului, care are loc pe 16 septembrie.

În clip, Salma Hayek strigă „Viva Mexic”, ceea ce înseamnă „Să trăiască Mexicul”, și este îmbrăcată cu un tricou negru pe scrie Mexic în culorile steagului mexican, și anume roșu, alb și verde. În plus, actrița mai purta și o pereche de cercei asortați.

Nu ar trebui să ne mire că Salma Hayek a apelat la această schimbare de look, chiar dacă sunt de scurtă durată. De-a lungul timpului ea ne-a obișnuit cu schimbările sale, mai ales pe covorul roșu și în filmele în care a jucat. În 2017, actrița a șocat cu apariția sa de la Paris Fashion Week, purtând atunci o perucă blondă. La vremea respectivă ea le-a împărtășit fanilor întreg procesul transformării ei. Tot la o perucă a apelat și pentru rolul Claire Luna, din filmul Like a Boss.

Vezi această postare pe Instagram The process. El proceso. #altuzarra #pfw #hair O postare distribuită de Salma Hayek Pinault (@salmahayek) pe Sep 30, 2017 la 10:56 PDT

O altă schimbare de look de care a avut parte actrița Salma Hayek a fost în timpul izolării, când le-a spus urmăritorilor ei că și-a vopsit rădăcinile și a apelat la o nouă culoare de păr. În fotografie, ea își arată cu mândrie firele de păr albe.

Într-un interviu din 2017 pentru The New York Times, Salma a dezvăluit motivul pentru care nu se vopsește. „Unul dintre motivele pentru care nu mă vopsesc este acela că nu am răbdare să aștept în tot acest proces. Nu vreau să petrec ce mi-a mai rămas din tinerețe pretinzând că sunt mai tânără și să nu-mi trăiesc viața”, a declarat Salma Hayek atunci.

Foto: Arhiva Revistei ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro