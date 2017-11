S-a aflat cauza mortii actritei Stela Popescu

Medicii legisti au incheiat necropsia actritei Stela Popescu, aflandu-se astfel cauza mortii indragitei actrite. Potrivit primelor declaratii, aceasta ar fi suferit un atac vascular cerebral.

Trupul neinsufletit al actritei Stela Popescu a fost descoperit de fiica ei, Doina, potrivit declaratiilor lui Alexandru Arsinel care a venit la locuinta acritei dupa aflarea vestii. Politia a deschis un dosar de moarte suspecta, o procedura standard in astfel de situatii. In urma investigatiilor s-a stabilit ca actrita era moarta de 12 ore, iar cauza decesului ar fi un anevrism cerebral pe care actrita il avea de cateva zile, iar in momentul in care acesta s-a spart, aceasta a intrat in coma.

Astfel se explica si discursul mai putin obisnuit pe care actrita l-a avut la ultimul eveniment la care a participat in urma cu 2 zile.

Trupul acesteia va fi depus pentru un ultim omagiu la Teatrul de Revista „Constantin Tanase”. Sambata aceasta va fi adusa la Capela Manastirii Cernica, iar duminica va avea loc inmormantarea la Cimitirul Cernica, unde se afla si sotul sau, textierul Mihai Puiu Maximilian.

Foto: Hepta