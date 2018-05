Ryan Reynolds a dezvăluit că Blake Lively l-a dus la spital, deși era în travaliu

Ryan Reynolds și Blake Lively își fac cele mai bune glume pe paginile de socializare și, deși ultimul schimb de replici este la fel de amuzant, actorul din Deadpool a dezvăluit de data aceasta și un lucru impresionant despre soția sa, Blake.

Toate aceste replici amuzante ne fac să îi îndrăgim și mai mult, însă acum Ryan a spus tuturor că Blake Lively este incredibilă. De ce? Ei bine, potrivit mesajului postat de acesta pe Twitter, actrița l-a dus la spital, deși ea era în travaliu. Practic, Blake a condus în locul lui.

Blake Lively a postat pe Twitter un nou trailer al filmului A Simple Favour, în care ea are un rol important, iar soțul ei, Ryan Reynolds, nu a mai suportat misterul: „Îmi poți spune. Suntem căsătoriți. Odată m-ai dus la spital când erai în travaliu. Așadar… ce naiba s-a întâmplat cu Emily?”.

You can tell me. We’re married. You once drove me to the hospital when you were giving birth. So… what the fuck happened to Emily? https://t.co/W5vWQI9TVr

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) May 26, 2018