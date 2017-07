Ryan Phillippe vorbeste despre secretele din ‘I Know What You Did Last Summer” 20 de ani mai tarziu

In prezent are 42 ani, este tatal a trei copii si va juca in filmul “Wish Upon” rolul unui tata de adolescent aflat in pericol.

“Este nebunesc”, declara Ryan pentru TooFab cu ocazia aniversarii a douazeci de ani a “IKWYDLS”, “dar este in acelasi timp si unul dintre lucrurile care m-a facut sa vreau sa fiu parte din asta. Dar cred ca este si ceva amuzant la asta. Pentru fanii care vor face legaturi, ca, oh asta este tipul de la…”

“Mi-am amintit de acele filme din acea perioada, ca ‘Scream’, ‘The Craft’, ‘I Know What You Did Last Summer’, iar pentru mine a fost o legatura sa imi amintesc, pentru ca acele filme aveau simtul umorului, erau de suspans, dar nu violente. Acesta nu este despre sange si curaj, nu este ‘Saw’. Este un moment bun de film si este unul la care astept cu nerabdare ca si copiii mei sa-l vada. Am o fiica de aceeasi varsta (ca cea din film, Joey King), si asta a fost un motiv sa imi doresc sa fac parte aici, cand mi-o imaginam impreuna cu prietenele ei, ori pe baiatul meu distrandu-se.”

Cand a fost intrebat despre cea mai frumoasa amintire a filmelor din trecut, Phillippe declara ca a avut mai multe: “Pentru ca a fost inceputul carierei mele, totul era incantator si am creat conexiuni cu Sarah (Michelle Gellar) si Freddie (Prinze Jr.), dar si cu Jennifer (Love Hewitt), si imi amintesc cum conduceam masinile inchiriate pe plaja, nu aveam voie sa facem asta, imi amintesc lucruri marunte ca acestea”.

“De asemenea, atunci a fost inceputul relatiei mele cu Reese (Witherspoon) de atunci, deci pentru mine se intamplau multe lucruri in timpul acelei perioade care inca este foarte importanta pentru mine”, adauga actorul.

Text: Teona Tomoioga

Foto: Hepta