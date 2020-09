Ryan Dorsey, fostul soț al regretatei Naya Rivera, vorbeste despre relația cu sora actriței

Ryan Dorsey, fostul soț al regretatei Naya Rivera, a devenit foarte apropiat de Nickayla, sora actriței din Glee.

Ryan Dorsey, în vârstă de 37 de ani, s-a mutat cu Nickayla, în vârstă de 26 de ani, pentru a avea grijă de Josey, fiul în vârstă de 5 ani pe care Dorsey îl are din căsătoria cu Naya Rivera, după ce actrița s-a înecat accidental în luna iulie.

Ryan și Nickayla s-au mutat într-o casă cu trei dormitoare, cei doi fiind fotografiați în timp ce mutau lucrurile lui Dorsey din fosta lui locuință. Cei doi au fost văzuți și la cumpărături, iar în mai multe poze publicate de Dailymail cei doi apar ținându-se de mână.

Ryan Dorsey a vorbit pentru prima dată despre relația lui cu sora fostei sale soții prin intermediul unui video postat pe contul lui de Instagram. „Nu citesc de obicei comentariile despre mine pentru că știu că pot exista 50 de lucruri bune și cinci negative. Cumva, noi ca oameni alegem ca acele cinci negative să rămână în capul nostru, întrebându-ne de ce oamenii spun anumite lucruri.”

Actorul în vârstă de 37 de ani a mai făcut referire la oamenii care fac tot felul de supoziții despre familia Rivera „când nu știu aproape nimic despre ei”. „Este cu adevărat trist că aceasta este lumea în care trăim, în care oamenii sunt crescuți crezând că este ok să răspândească ură, în general, în special atunci când fac declarații despre o familie care s-a confruntat cu o tragedie care este atât de greu de imaginat”.

Dorsey a mai dezvăluit și modul în care alege să îl crească pe Josey, fiul în vârstă de 5 ani pe care îl are cu Naya Rivera. „Este simpatic, inteligent, cel mai dulce suflet de tânăr bărbat, care la vârsta de cinci ani a fost nevoit să se maturizeze atât de brusc și să se maturizeze așa cum cei mai mulți dintre noi nu am fost obligați să o facem”.

Actorul a confirmat că, într-adevăr, sora regretatei actrițe, Nickayla, în vârstă de 26 de ani, s-a mutat cu el. „Josey m-a întrebat dacă Titi poate locui cu noi. ‘Vreau ca Titi să stea cu noi mereu’, pentru că ea este acum cel mai apropiat lucru de o mamă pe care el îl are. Este nevoie de tot ajutorul pe care îl poți primi ca să poți, ca părinte singur, să încerci să îți construiești o carieră și să navighezi prin acest dezastru cu un copil. Așa că am fost de acord ca el să primească ceea ce își dorește, ceea ce a cerut și ceea ce are nevoie acum, adică familia lui. Este o situație temporară. Până la urmă, după ce a trecut prin tot ce s-a întâmplat cum aș putea să îi refuz asta? Din ce cauză? Că unii străini ar putea gândi sau spune cine stie ce sau să răspândească ură pe baza a ceea ce scrie un tabloid rău intenționat și dezinformat?”

El a mai vorbit și despre speculațiile potrivit cărora el și Nickayla ar avea o relație, spunând că este o poveste absurdă inventată de tabloide. „S–t man, îmi doresc să fi fost îngrijorat acum de o relație. Nu mă gândesc la asta și încerc să îmi trăiesc fiecare zi în parte. Actorul mai speră ca oamenii care vor viziona clipul se vor gândi de două ori înainte să își facă o părere și să ajungă la concluzii. Gândiți-vă înainte de a trimite prin mesaje private amenințări cu moartea străinilor care trec prin momente atât de grele și despre care nu știti aproape nimic”.

Nickayla, sora actriței Naya Rivera, a comentat știrea pe contul ei de Instagram, punând însă accent pe faptul că principala ei preocupare în acest moment este să aibă grijă de Josey, fiul regretatei vedete. „În cel mai întunecat moment al vieții mele, singurele lucruri care sunt importante pentru mine sunt familia și prietenii mei. A fi alături de nepotul meu este important. Nu mă preocupă cum arată lucrurile pentru că nimeni nu poate vedea fiecare moment chinuitor pe care noi îl îndurăm. Am învățat că ceea ce contează cel mai mult este să arăți compasiune și nu să îi judeci pe alții.”

Ryan Dorsey și Naya Rivera s-au căsătorit în iulie 2014, iar pe 17 septembrie 2015 a venit pe lume fiul lor, Josey. Cei doi s-au despărțit pentru o perioadă în 2016, dar ulterior s-au împăcat, despărțirea definitivă având loc în 2018.

Naya Rivera, în vârstă de 33 de ani, a fost înmormântată pe 24 iulie, la Forest Lawn Memorial Park din Los Angeles, potrivit certificatului de deces obținut de revista People. Pe certificatul de deces, la cauza morții este menționat faptul că actrița „s-a înecat” și este precizat că Rivera a decedat „în numai câteva minute”. Potrivit People, documentul mai specifică faptul că nu au existat alte condiții semnificative care au contribuit la decesul actriței din serialul Glee.

Pe 13 iulie, corpul neînsuflețit al actriței Naya Rivera a fost recuperat din apele lacului Piru din California, la 5 zile după ce a fost dată dispărută. Actrița Naya Rivera a fost dată dispărută de autoritățile din Ventura, California, după ce fiul ei a fost găsit singur într-o barcă ce plutea pe Lacul Piru. Șeriful din Ventura County a declarat că actrița în vârstă de 33 de ani, devenită celebră după rolul din serialul Glee, a închiriat o barcă pentru ea și fiul ei pentru o plimbare pe Lacul Piru. Autoritățile au precizat că actrița a închiriat barca pe 8 iulie în jurul orei 13, iar trei ore mai târziu, fiul ei, Josey, a fost găsit singur în barcă.

Citește și:

A fost stabilită cauza decesului actriței Naya Rivera

Foto: Arhiva ELLE, Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro