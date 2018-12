Rosie Huntington-Whiteley și Jason Statham se vor căsători în Ajunul Anului Nou, după o relație de opt ani

Potrivit mai multor surse, Rosie Huntington-Whiteley și Jason Statham se vor căsători în cadrul unei ceremonii romantice în Ajunul Anului Nou. După ceremonie, petrecerea se va ține la casa lor din Hollywood Hills.

Întrebată despre planurile sale în ceea ce privește ziua nunții, Rosie a răspuns „Vorbim despre acest lucru. De abia așteptăm acea zi. Însă nu este o prioritate imensă pentru noi, suntem foarte fericiți. Cred că ar fi amuzant să organizăm ceremonia când copilul va crește puțin și va putea să facă parte din nuntă.”

Rosie și Jason s-au întâlnit în anul 2010, s-au logodit în 2016, iar în 2017 s-a născut primul lor copil, Jack Oscar. Surse apropiate ale cuplului le-au spus celor de la MailOnline că ei au plănuit să se căsătorească în 2017, dar au decis să aștepte nașterea lui Jack Oscar. Rosie a vorbit și despre forma fizică pe care o are după ce a născut. „Cred că am simțit o presiune, dar mai mult din partea mea decât din partea celorlalți. Nu sunt genul care urmează diete extreme, deci am avut nevoie de timp, iar recent am început să mă simt mult mai confortabilă.”

Rosie Huntington-Whiteley se află și anul acesta pe locul al treilea în topul celor mai bine plătite supermodele, cu un venit aproximat la 13.5 milioane de dolari în doar 12 luni.

Foto: Arhiva Revistei ELLE

