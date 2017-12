Rose McGowan în conflict cu Meryl Streep: „Disprețuiesc ipocrizia de care dai dovadă!”

Rose McGowan, una dintre cele mai vocale actrițe care au dat tonul mișcării #MeToo, a postat pe Twitter (postare care, ulterior, a fost ștearsă) cuvinte jignitoare la adresa actriței Meryl Streep, pe care a acuzat-o că este ipocrită pentru că nu a avut nicio reacție în legătură cu acuzațiile care i-au fost aduse lui Harvey Weinstein.

Inițial, McGowan a scris sâmbătă: „Actrițe precum Meryl Streep, care au lucrat pentru «The Pig Monster», se îmbracă în negru la Golden Globes, în semn de protest silențios. TOCMAI TĂCEREA TA ESTE PROBLEMA! O să accepți un premiu fals, fără să respiri, și nu o să te sinchisești să produci vreo schimbare. Disprețuiesc ipocrizia de care dai dovadă. Poate ar fi mai bine să purtați toate Marchesa.“

McGowan a făcut referire la mult speculatul plan al actrițelor de a protesta la ceremonia de decernare a premiilor Globurile de Aur, purtând ținute negre, dar și la Marchesa, brandul fondat de fosta soție a lui Harvey Weinstein, Georgina Chapman.

În urma mesajului lui McGowan, Meryl Streep a făcut o declarație, printr-un comunicat. Iată răspunsul ei:

„Nu am păstrat tăcerea în mod deliberat. Pur și simplu nu am știut. Firește că nu îmi place când femeile tinere sunt agresate. Nu am știut ce se întamplă.”, a scris actrița.

„Rose a presupus și transmis ceva neadevărat despre mine, și am vrut să îi spun care este adevărul. Prin intermediul unor cunoștințe comune, am reușit să fac rost de numărul ei de telefon și am sunat-o imediat după ce am văzut titlurile. Am stat langă telefon ieri toată ziua și astăzi de dimineață, în speranța că voi putea să îi transmit că are tot respectul meu pentru demersul ei și al altor persoane la fel de curajoase, de a demasca astfel de monștri, și că o compătimesc pentru durerea nespusă de care suferă.”

„Îmi pare foarte rău că Rose mă percepe ca pe un adversar, pentru că, în realitate, amândouă suntem de aceeași parte a baricadei, alături de toate celelalte femei din acestă industrie. Toate ne dorim același lucru – să nu ne întoarcem la vremurile triste în care femeile erau folosite, abuzate și nu aveau niciun cuvânt de spus în această industrie.”

După ce a fost prima care l-a acuzat public pe Harvey Weinstein de agresiune sexuală, Rose McGowan a continuat să își exprime dezaprobarea pe Twitter în legătură cu abuzurile care se întâmplă la Hollywood. Se pare că, luni, toată furia ei s-a îndreptat către Meryl Streep.

După ce a aflat că mai multe actrițe au decis să poarte toate rochii negre la decernarea premiilor din anul acesta, în semn de protest silențios, McGowan a numit-o ipocrită pe Meryl Streep, din cauza poziției acesteia față de acuzațiile aduse lui Weinstein.

Celebrități precum Streep, Jessica Chastain și Emma Stone au hotărât împreună să se îmbrace în negru la Golden Globes.

McGowan nu a apreciat acest demers și chiar le-a sugerat, ironic, că ar fi fost mai bine să poarte brandul soției lui Weinstein, Marchesa.

Un singur lucru e cert, nu o să o vedem pe McGowan purtând negru prea curând. Însă este cert că indignarea ei este justificată. Într-adevăr, este greu de crezut că tocmai o figură atât de autoritară precum este Meryl Streep ar fi fost complet în necunoștință de cauză când venea vorba de niște secrete pe care le știa tot restul lumii.

De altfel, furia ei este generată tocmai de statura atât de respectabilă a lui Streep. Deși atât de respectată în industrie, Meryl Streep a condamnat până acum, la modul general, abuzurile, dar nu a făcut referire la cazuri particulare. Și dacă e ușor să presupunem că tocmai vechimea ei în industrie și multitudinea de premii pe care le-a câștigat au ferit-o de abuzuri sau situații neplăcute, putem să înțelegem că alte femei, care nu se bucură de statutul ei, sunt dezamăgite de reacțiile ei anemice.

Text: Madalina Preda

Foto: Hepta