Rose McGowan a numit-o pe Oprah Winfrey „o mare falsă” pe Twitter

Actrița Rose McGowan a numit-o pe Oprah Winfrey „o mare falsă” într-un tweet postat duminica trecută, ce cuprindea și o fotografie cu mogulul media sărutându-l pe obraz pe producătorul Harvey Weinstein în 2014, la Critics Choice Movie Awards.

„Mă bucur că din ce în ce mai mulți văd urâtul adevăr din spatele lui @Oprah”, a scris Rose McGowan pe contul său de Twitter. „Mi-aș fi dorit să fie sinceră, dar nu e. De la a fi prietenă cu Weinstein la a abandona și distruge victimele lui Russell Simmons, susține doar o ierarhie bolnavă de putere în interes personal, e o mare falsă. #șopârlă.”

I am glad more are seeing the ugly truth of @Oprah. I wish she were real, but she isnt. From being pals with Weinstein to abandoning & destroying Russell Simmons victims, she is about supporting a sick power structure for personal gain, she is as fake as they come. #lizard pic.twitter.com/RCuXNpWCU0

— Rose 🌊McGowan (@rosemcgowan) August 29, 2021