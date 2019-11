Romanița Iovan, detalii despre cea mai recentă colecție, Black Swan

Romanița Iovan, unul dintre cei mai apreciați creatori de modă din România, este nominalizată anul acesta la ELLE Style Awards la categoria Best Personal Style.

Stilul Romaniței, după cum chiar ea mărturisește, este unul destul de eclectic, combinând elemente diferite, neobișnuite, într-un mod armonios și unic. „Îmi place să mă îmbrac elegant, chic, dar și comod în același timp. Pasiunea pentru acest stil o am de peste 30 de ani.' Însă plăcerea vinovată cea mai mare rămân pălăriile, pe care le-ar putea integra în orice ținută.

Când vine vorba de brandul său, Romanița declară că tendințele sunt importante, însă touch-ul personal este cel care face diferența. „Amprenta personală cea mai importantă, cea care mă definește și m-a urmărit în cei 28 de ani de carieră este romantismul. În fiecare ținută pun un touch de romantism. Probabil așa sunt și eu, un pic romantică. De fiecare dată când mă gândesc la o colecție, îmi aleg o temă, și pornind de la aceasta îmi aleg materialele. Îmi dau seama că această latura romantică mă urmărește non-stop, indiferent dacă tema este viața unei balerine – cum e la ultima colecție – sau dacă vorbim de una de inspirație etnografică. Elementele de romantism nu lipsesc.”

Cea mai recentă colecție a Romaniței, Black Swan, are că sursă de inspirație, după cum îi spune și numele, viața unei balerine. Totul a început în urmă cu câteva luni, când creatoarea de modă a întâlnit o tânăra balerină, de care s-a îndrăgostit la prima vedere. „Nu e ușor să te inspire o poveste de viață, pentru că în general te inspiră lucruri, nu persoane. Am fost atât de impresionată de viața ei, de pasiunea ei, de visul de a deveni o balerină pe marile scene ale lumii, de talentul, senzualitatea, grația și eleganța sa, încât am hotărât să mă inspir și să îi dedic ultima colecție. Mi-am imaginat tot ce o înconjoară pe ea și am folosit materiale foarte fluide precum organza, mătase naturală, voal de mătase dar și brocard, pentru a-i da o latură mai dură. Am combinat negru cu câteva culori și am folosit tema din Lacul lebedelor, însă ușor mixată.

