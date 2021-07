Rodica Popescu Bitănescu, declarație sinceră despre operațiile sale estetice

Rodica Popescu Bitănescu este una dintre cele mai îndrăgite actrițe din România și mereu extrem de sinceră cu fanii și jurnaliștii.

Rodica Popescu Bitănescu a fost invitată în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai” de la Kanal D, unde a vorbit cu sinceritate despre problemele grele din viața ei, însă a și surprins cu mărturisirea că a apelat la chirurgia estetică.

Actrița în vârstă de aproape 83 de ani a povestit însă că nu a fost foarte mulțumită de rezultatul intervenției chirurgicale pe care și-a făcut-o și a explicat și motivul. „O singură dată am apelat (la operații estetice – n.red.). Mi-am tăiat puțin din pleoape, erau foarte grase. Mi s-a părut că au căzut un pic. Dar le-am operat degeaba, fiindcă au revenit la forma lor inițială. Probabil trebuia să-mi sparg arcada, pomeții, dar am renunțat. Buzele niciodată nu le-am făcut. Iar dungile pe gât le am și acum. Eu mă consider o femeie chiar superbă. O femeie bine și frumoasă”, a spus Rodica Popescu Bitănescu.

Actrița a mai povestit și despre problemele din copilăria sa când lipsa banilor a marcat-o, iar zilele în care își păcălea foamea nu erau deloc puține. „Nu vreau să plâng în emisiunea asta, te rog. Nu vreau să întristez pe nimeni, iar oamenii se plictisesc să audă așa ceva”, a reacționat, cu lacrimi în ochi, actrița, întrebată despre tatăl ei, care a fost torturat în închisorile comuniste. „Din cauza fricii, eu am devenit foarte prudentă. Frica este un sentiment neplăcut, nu e bine când te stăpânește. Eu sunt pregătită de orice. Am pățit multe, dar am trecut de foame, de frig”, a mai mărturisit Rodica Popescu Bitănescu.

Celebra actriță a mai vorbit și despre soțul ei, Mircea Bitănescu, cei doi fiind căsătoriți de 46 de ani și a povestit despre momentul în care s-au cunoscut. „Eu am dat examen de conducere cu el. Nu ştiu cum de am picat la comisia lui, la Bitănescu Mircea, dacă nu cumva m-a ales el pe mine. I-a plăcut o fotografie, deşi eu nu sunt deloc fotogenică. Când am văzut că apare un bărbat blond, cu ochii albaştri, îmbrăcat ofiţer, cu un mers aşa, americanesc, un tip calm, am căzut în cap imediat. A fost pentru mine o lovitură de trăznet, adică m-am îndragostit de el când l-am văzut, o frumuseţe de om. După aceea am descoperit cât de deştept este acest tip şi cât de citit este. Datorită lui am început eu să citesc, că nu citeam aşa mult înainte”.

