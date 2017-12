Robin Wright, personaj principal in ultimul sezon „House of Cards”

Netflix a anuntat intr-o conferinta de presa ca Robin Wright va fi personajul principal in cel de-al saselea (si ultimul) sezon din „House of Cards”.

In cadrul aceleiasi conferinte, Ted Sarandos a anuntat ca sezonul va avea 8 episoade (nu 13 ca in cazul celorlalte sezoane), iar Kevin Spacey nu va mai aparea.

„Suntem incantati sa putem oferi un fel de incheiere fanilor show-ului”, a adaugat Sarandos. „Ne bucuram pentru cei 370 de oameni care fac ‘House of Cards’ si care au facut cea mai buna treaba pentru acest show; pentru 2000 de oameni din Baltimore care au ajuns sa depinda de acest show pentru job-ul lor. Si ne bucuram ca am reusit sa gasim o incheiere creativa.”

Anuntul facut de Netflix si Media Rights Capital raspunde intrebarilor fanilor, care nu stiau ce se va intampla cu show-ul lor preferat.

In cazul in care nu stiai, filmarile pentru „House of Cards” s-au oprit la finalul lui octombrie, cand cele doua companii au decis acest lucru pentru a analiza situatia creata din cauza scandului in care este implicat Kevin Spacey (hartuire si agresiune sexuala) si pentru a gasi o solutie pentru incheierea serialului.

Cel mai probabil, personajul lui Kevin Spacey, Frank Underwood va fi ucis. La finalul sezonului 5, Claire (Robin Wright), sotia lui Frank, ajunge presedinte, dupa ce acesta se retrage.

Foto: PR