Robert Pattinson și Suki Waterhouse s-au logodit?

Robert Pattinson și Suki Waterhouse au fost fotografiați recent de către paparazzi plimbându-se prin Notting Hill, Londra, acolo unde au și luat prânzul împreună, semn că relația lor este tot mai puternică.

Însă, ceea ce a atras atenția a fost faptul că Suki purta un inel, care pare a fi unul de logodnă, ceea ce ne-ar putea face să credem că ea și Robert Pattinson au trecut la pasul următor în relație.

Până acum, cei doi nu au confirmat acest lucru. Robert Pattinson și Suki Waterhouse au fost extrem de discreți cu privire la relația lor.

Într-un interviu din 2019 pentru Sunday Times, actorul Robert Pattinson a vorbit despre alegerea lui de a nu dezvălui detalii despre viața lui personală. „Dacă le povestești oamenilor despre relația ta, valoarea dragostei scade. Dacă un străin vine la tine pe stradă și te întreabă despre relația ta, ai crede despre el că este extrem de nepoliticos”, a declarat Robert Pattinson atunci.

Cu toate acestea, încă din luna ianuarie există zvonuri conform cărora cei doi s-ar fi logodit. În cadrul unei cine Dior la Paris, Suki Waterhouse a fost văzută și atunci purtând un inel de logodnă.

Robert Pattinson și Suki Waterhouse sunt împreună încă din iulie 2018, atunci când ei au fost surprinși în ipostaze romantice în timpul unei plimbări în Londra. În imaginile obținute exclusiv de E! News, Robert Pattinson și Suki Waterhouse păreau să se bucure unul de compania celuilalt după ce au părăsit un cinematograf din Notting Hill, unde au vizionat filmul Mamma Mia! Here We Go Again. „Erau foarte apropiați și s-au sărutat de mai multe ori. Robert era foarte afectuos cu ea”, a mărturisit la acea vreme un martor.

În august 2018, o sursă a confirmat pentru Us Weekly faptul că ei formează un cuplu de mai multe luni.

