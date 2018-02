Robert Pattinson și Kristen Stewart, din nou împreună?

Aceasta este întrebarea care îi macină de câteva zile pe toți fanii seriei „Twilight”. S-au împăcat oare Robert Pattinson și Kristen Stewart?

Totul a început de la un mesaj postat pe Twitter, mesaj care a dat frâu liber imaginației celor care încă mai speră la o împăcare între cei doi actori.

„Eram într-un bar, distrându-mă la ziua de nastere a unui prieten când în acel loc a intrat Robert Pattison”, scrie în mesajul postat pe Twitter. „Apoi a intrat Kristen Stewart și acum retrăiesc toate fanteziile din liceu pe care le-am avut despre Twilight”.

Mesajul a fost urmat de o serie de întrebări din partea fanilor seriei, la care tânăra care a postat pe Twitter a răspuns: „Wow! Nu m-am așteptat la asta. Ar fi fost bine să fac și o fotografie, păreau însă doar doi prieteni care petrec un moment împreună”.

Was just at bar enjoying my friends birthday and in comes Robert Pattinson which blew my twilight mind up, and then Kristen Stewart walked in and now I’m reliving my highschool twilight fantasies

— Leah Cordova (@LeahVioleta) February 12, 2018