Robert Pattinson, noul Batman?

Robert Pattinson ar putea deveni personajul principal în filmul lui Matt Reeves, „The Batman”, actorul aflându-se în continuare în negocieri pentru acest rol, potrivit Variety.

Până acum această informație nu a fost confirmată de Warner Bros sau reprezentanții lui Pattinson, însă o sursă de la compania producătoare a declarat pentru HollywoodLife, că acesta este „95% filmul lui Robert.”

„Robert va primi probabil rolul lui ‘Batman, însă WB (Warner Bros) vrea să vadă care este reacția fanilor la această veste mai întâi”.

Judecând după reacția fanilor, actorul din „Twilight” va primi cu siguranță acest rol, pe Twitter existând o mulțime de mesaje din partea celor care cred că ar fi perfect pentru acest rol. „Robert Pattinson în rolul lui Batman este un casting perfect”, „Robert Pattinson în rolul lui Batman? Îmi place asta”, au fost mesajele postate de fani.

Robert Pattinson are un an plin, el urmând să înceapă în scurt timp filmările pentru filmul lui Christopher Nolan. Totodată, anul acesta vor avea premiera alte 4 filme în care joacă acesta, „High Life”, „The Lighthouse”, „The King” și „Waiting for the Barbarians”.

Aceeași sursă a declarat că Warner Bros ia în calcul și un alt actor, Nicholas Hoult, însă probabil Robert va primi rolul. „Vor să anunțe vestea la Comic Con”, a declarat sursa.

Rolul lui Batman va fi primit de un alt actor, fie Robert, fie Nicholas, după ce Ben Affleck a renunțat la acest proiect din cauza unor motive personale. Filmul ar trebui să apară în 2021.

