Rita Ora și Taika Waititi și-au confirmat în mod oficial relația

După ce în ultimele luni au existat nenumărate speculații și zvonuri conform cărora Rita Ora și Taika Waititi ar avea o relație, acum avem și prima confirmare oficială. Cei doi și-au făcut debutul în calitate de cuplu la premiera filmului The Suicide Squad.

Ambii au ales ținute elegante, Taika purtând un costum gri, iar Rita o rochie-sacou albă, pe care a accesorizat-o cu o pereche de cercei argintii.

Rita Ora și Waititi au fost văzuți pentru prima oară împreună în luna mai a acestui an, dar conform surselor apropriate, relația lor ar fi început încă din martie.

„Sunt împreună de la începutul lunii martie, dar sunt destul de privați. Oricum, toți prietenii lor știu despre relația lor. Chiar se plac.”, a declarat o sursă pentru publicația The Sun.

În urmă cu câteva luni, aceștia au ajuns din nou în atenția presei, după ce paparazzi i-au surprins în ipostaze tandre alături de Tessa Thompson. Cei trei păreau extrem de apropiați, aceștia fiind văzuți îmbrățișându-se și sărutându-se.

„E o chestie așa importantă? Nu, nu tocmai. Nu făceam nimic greșit. E OK.”, a declarat Waititi despre episodul pasional. În plus, și Tessa Thompson a fost surprinsă sărutându-l pe Zac Stenmark în aceeași zi în care își arăta afecțiunea față de faimosul cuplu, așa că, aparent, nici pentru ea nu a fost un lucru semnificativ.

În aprilie, cântăreața a postat pe rețelele sociale o imagine în care se afla alături de regizorul filmului Thor, Taika Waititi. Cei doi păreau extrem de apropiați, Waititi ținând-o în brațe pe faimoasa cântăreață. În plus, fotografia a fost însoțită de următorul mesaj: „Vremuri bune, amintiri, lucruri aleatorii din telefonul meu și persoane pe care le iubesc”.

Taika Waititi s-a despărțit de fosta sa soție, Chelsea Winstanley, în 2018. În ceea ce privește viața amoroasă a Ritei Ora, aceasta s-a logodit anul trecut cu regizorul francez Romain Gavras, însă cei doi au pus punct relației înainte de Crăciun. Romain are 39 de ani și este cunoscut pentru mai multe filme pe care le-a regizat, precum Our Day Will Come, Born Free și A Cross the Universe.

Foto: Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro