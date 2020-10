Rita Ora s-a logodit?

Rita Ora, despre care se crede că formează un cuplu de șase luni cu regizorul Romain Gavras, a fost surprinsă recent de către paparazzi purtând un inel impresionant, care seamănă cu unul de logodnă, astfel, existând zvonuri că ea ar fi trecut la pasul următor în relație.

În fotografiile făcute în acest weekend, artista încearcă să își acopere inelul, însă acesta tot se poate observa, fiind decorat cu o piatră care atrage atenția și încrustat cu diamante.

Potrivit The Sun on Sunday, Rita își etala inelul prietenelor și surorii ei, Elena, cu care ieșise la restaurant. O sursă a declarat faptul că „Rita le-a arătat inelul celor care se aflau cu ea. Ea părea foarte fericită atunci când a ieșit din restaurant.”

În ciuda numeroaselor speculații apărute, o altă sursă a adăugat că inelul este o bijuterie vintage și că de fapt Rita Ora nu s-a logodit. Artista a fost surprinsă de nenumărate ori alături de Romain, chiar și la începutul pandemiei, cei doi mergând și în vacanțe împreună, cum ar fi în luna iulie în Ibiza sau în urmă cu o lună în Corfu. Romain Gavras are 39 de ani și este cunoscut pentru mai multe filme pe care le-a regizat, precum Our Day Will Come, Born Free și A Cross the Universe.

În martie 2019, artista în vârstă de 29 de ani s-a despărțit de actorul Andrew Garfield, după o relație care a durat câteva luni. În decembrie 2019, se zvonea că Rita ar forma un cuplu cu fiul lui Jude Law, Rafferty, după ce au suprinși împreună la un after-party organizat după British Fashion Awards.

Foto: Profimedia, Instagram

