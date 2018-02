Rihanna a sărbătorit împlinirea a 30 de ani în cel mai cool și amuzant mod posibil

Ei bine, dacă ești Rihanna, nu poți sărbători ultimele momente dinainte de a împlini 30 de ani decât într-un mod inedit, cool și amuzant. În plus, momentul trebuie imortalizat și postat pe rețelele de socializare astfel încât toată lumea să știe de ce titlul de Queen RiRi este cel mai potrivit pentru tine.

Cum a marcat Rihanna faptul că azi va împlini 30 de ani? Cu ea însăși! Mai exact, purtând ruj roșu (din propria ei marcă de makeup – Fenty Beauty), ochelari de soare cu rame roz, câteva bijuterii și… un tricou cu numele ei!

“I Hate Rihanna” (O urăsc pe Rihanna) este incripționat pe tricou însă, și mai amuzant este textul scris cu un font mult mai mic: “Don’t Trust Anyone Under 30.” (Să nu ai încredere în nicio persoană care are sub 30 de ani).

Rihanna a postat imaginea pe contul ei de Instagram, poza fiind însoțită de textul “Ultima zi în care mai pot lua decizii proaste și să dau vina că am 20 și ceva de ani”.

Dacă își place tricoul ce marchează aniversarea Rihannei, trebuie să știi că îl poți avea și tu. Costă 130 de dolari și paote fi achiziționat online din magazinul The Red Bull Arts New York.

