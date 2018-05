Rihanna a avut cel mai bun răspuns atunci când a fost întrebată dacă va fi prezentă la nunta Prințului Harry cu Meghan Markle

Pe 19 mai are loc cea mai așteptată nuntă regală a anului și, așa cum era de așteptat, toată lumea se întreabă ce vedete vor fi prezente. Dacă la nunta Prințului William cu Kate Middleton i-am putut vedea pe Victoria și David Beckham, acum fanii se întreabă dacă pe lista invitaților nu se numără și Rihanna.

Rihanna și Prințul Harry s-au întâlnit o singură dată în 2016, în cadrul unui eveniment organizat de Barbados National HIV/AIDS Comission. Având în vedere că ei păreau că s-au înțeles foarte bine, un reporter a întrebat-o pe artistă dacă va fi prezentă la nuntă.

Rihanna părea că nici nu știe că nunta se apropie, iar reacția ei a fost amuzantă: „Ce te face să crezi că am fost invitată?”, a întrebat-o aceasta pe tânăra care îi lua interviu.

„Nu știu. L-ai întâlnit”, a răspuns tânăra care îi pusese întrebarea, iar replica sa nu a făcut decât să o ajute pe Rihanna să îi dea cel mai bun răspuns: „Okay, tu m-ai întâlnit pe mine. Crezi ce vei veni la nunta mea?”. Schimbul amuzant de replici a continuat, iar Rihanna a primit o invitație pentru nunta celei cu care a discutat.

When you get roasted by @Rihanna 😂🔥 Riri is clearly not keeping up with the #royalwedding! pic.twitter.com/xeJQePcVi0

— Access (@accessonline) May 11, 2018