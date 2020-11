Ricky Martin se pregătește să își mărească familia

Ricky Martin este pregătit să își mărească familia. Cântărețul a declarat recent că își dorește să mai aibă copii, cu toate că el are deja trei băieți și o fetiță, copiii lui fiind aduși pe lume de o mamă surogat.

„Unii oameni cred că sunt nebun, dar ador să am o familie mare și am câțiva embrioni care mă așteaptă”, a spus Ricky Martin pentru ET înainte de Latin GRAMMY Awards. „Jwan ar înnebuni dacă ar auzi, dar este în regulă, nu-i spune”, a adăugat artistul.

Ricky Martin, în vârstă de 48 de ani, a devenit tată pentru a patra oară în octombrie 2019. Cântărețul și partenerul său, Jwan Yosef, au anunțat atunci nașterea băiețelului lor, Renn Martin-Yosef. Cei doi îi mai au împreună pe gemenii Valentino și Matteo, dar mai au și o fiică, Lucia.

Gemenii Valentino și Matteo sunt deja la vârsta adolescenței, având 12 ani. „Sunt la pre-adolescență și devine ciudat. Dar acești doi copii sunt foarte drăguți. Se descurcă foarte bine la școală, având în vedere că mai au și o soră mai mică, dar și un frate mai mic și ei sunt frații mai mari. Sunt foarte mândru de ei și norocos pentru familia pe care o am”, a spus Ricky Martin.

Din punct de vedere al carierei, Ricky Martin are toate motivele să se bucure. Cântărețul a primit patru nominalizări la Latin GRAMMY Awards, inclusiv pentru albumul anului. „Am primit patru nominalizări pentru albumul meu și sunt foarte recunoscător tuturor celor din jur, colegilor, producătorilor, scriitorilor cu care am lucrat. Ca să fiu sincer, este unul dintre albumele mele preferate și nu am primit niciodată până acum patru nominalizări pentru unul, așa că este foarte special pentru mine”, a declarat Ricky Martin.

Ricky Martin a lansat anul acesta în luna mai albumul PAUSA. Surpriza a fost și mai mare pentru fani pentru că artistul nu i-a anunțat înainte. „Am decis că nu vreau să urmez paşii tradiţionali de lansare a unui album, să aştept săptămâni întregi şi să mă ocup de promovare. Pentru prima oară în cariera mea am vrut să-l ofer aşa, cu un factor de surpriză şi magie”, a spus el la vremea respectivă.

Ricky Martin și partenerul său, Jwan Yosef, au început să se întâlnească în 2016, iar în luna noiembrie a aceluiași an, au anunțat în cadrul emisiunii lui Ellen DeGeneres că s-au logodit.

Foto: Profimedia

