Richard Gere se va casatori?

Richard Gere se pare ca este pregatit sa se casatoreasca din nou. Faimosul actor din „Pretty Woman” are o relatie cu Alejandra Silva, o activista si femeie de afaceri din Spania, din anul 2015.

Cei doi au confirmat relatia, insa acestia se pare ca sunt pregatiti acum sa se casatoreasca sau cel putin asa reiese din imaginile in care Alejandra poarta un inel pe mana stanga.

Alejandra Silva, in varsta de 34 de ani, si actorul Richard Gere, in varsta de 68 de ani, au fost vazuti impreuna in Madrid saptamana aceasta. In urma imaginilor de la evenimentul la care au participat, au aparut zvonurile potrivit carora cei doi s-au logodit.

A post shared by FLASH! (@flash_pt) on Dec 12, 2017 at 11:47pm PST

Reprezentatul actorului a declarat insa, pentru Page Six, ca nu are informatii despre o posibila logodna.

Richard Gere a fost casatorit in trecut cu Cindy Crawford (1991-1995) si Carey Lowell, divortul celor doi finalizandu-se in 2016. Actorul are si un fiu din casatoria cu Carey Lowell, Homer.

Alejandra Silva a fost si ea casatorita pana in 2015 si are un baiat.

Foto: Instagram