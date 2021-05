Relația dintre Rita Ora și celebrul regizor Taika Waititi este din ce în ce mai serioasă, iar aceste imagini sunt dovada

Rita Ora și celebrul regizor Taika Waititi au fost surprinși de paparazzi zilele trecute în timp ce se plimbau prin Sydney.

View this post on Instagram A post shared by celebnews_hu (@celebnews_hu)

Nu au lipsit dovezile de afecțiune dintre cântăreața în vârstă de 30 de ani și regizorul în vârstă de 45 de ani, iar imaginile sunt cea mai bună dovadă.

View this post on Instagram A post shared by Celebridade Fanpage HKI (@celebridadehki)

În timpul plimbării, cei doi s-au oprit pentru a servi prânzul, iar fotografii au surprins momentul în care regizorul îi ținea afectuos mâna artistei și amândoi păreau a se simți foarte bine unul în compania celuilalt.

View this post on Instagram A post shared by celebritystyle (@celebritystylerocks)

Recent, Rita Ora a postat pe rețelele sociale o imagine în care se afla alături de regizorul filmului Thor, Taika Waititi. Cei doi păreau extrem de apropiați, Waititi ținând-o în brațe pe faimoasa cântăreață. În plus, fotografia a fost însoțită de următorul mesaj: „Vremuri bune, amintiri, lucruri aleatorii din telefonul meu și persoane pe care le iubesc”. Postarea a ridicat multe semne de întrebare în rândul fanilor celor doi, aceștia suspectând că Taika și Rita formează un cuplu.

Se pare că zvonurile ar fi fost confirmate de surse apropiate, acestea afirmând că cei doi sunt împreună de câteva luni.

„Sunt împreună de la începutul lunii martie, dar sunt destul de privați. Oricum, toți prietenii lor știu despre relația lor. Chiar se plac.”, a declarat o sursă pentru publicația The Sun.

De asemenea, Taika Waititi și Rita Ora au fost surprinși în timp ce ieșeau dintr-un avion privat, alături de Chris Hemsworth și soția acestuia, Elsa, dar și de Matt Damon. Cele cinci celebrități se întorceau în Sydney, după o vacanță în Gold Coast.

Hemsworth și Damon fac parte din distribuția noului film al lui Waititi, Thor Love and Thunder. De asemenea, și Russell Crowe este implicat în acest proiect, iar actorul a fost suprins săptămâna trecută alături de Rita Ora în timp ce se plimbau cu bicicletele.

În plus, fanii cântăreței s-au întrebat și dacă aceasta va avea un rol în noul film al lui Taika Waititi. Nu ar fi prima apariție a artistei într-o peliculă, în trecut Rita Ora jucând în 50 Shades Of Grey și Southpaw.

Rita Ora s-a logodit anul trecut cu regizorul francez Romain Gavras, însă cei doi au pus punct relației înainte de Crăciun. Romain are 39 de ani și este cunoscut pentru mai multe filme pe care le-a regizat, precum Our Day Will Come, Born Free și A Cross the Universe.

Foto: Instagram, Arhiva Revistei ELLE