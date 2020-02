Relația dintre Keanu Reeves și iubita lui, Alexandra Grant, este mai de lungă durată decât ne așteptam

Bineînțeles, și noi ne numărăm printre cei fascinați de faptul că, după atâția ani, Keanu Reeves a venit însoțit de iubita lui la evenimentul LACMA Art + Film Gala Presented By Gucci care a avut loc în Los Angeles în luna noiembrie 2019.

Însă, se pare că relația celor doi este una de lungă durată și nu doar de câteva luni așa cum ne imaginam. Iar această informație vine de la una dintre actrițele care a colaborat în numeroase dăți cu Reeves și care îi este și prietenă apropiată: Jennifer Tilly.

„Îmi aduc aminte că, acum câțiva ani, mai bine de un an și jumătate, Alexandra mi-a spus „Keanu Reeves este iubitul meu” și eu mă gândeam doar: Stai. Ce? Ce? Ce?. Ea este o persoană atât de cool și eu mereu am crezut că este lesbiană”, a declarat Tilly într-un interviu acordat Page Six.

„Mi se pare cu adevărat incredibil cum în ultimele luni, brusc, ea merge la un eveniment cu el și toată lumea înnebunește zicând că este noua lui iubită, mai ales că ea a mers la numeroase evenimente cu el. Doar că acum a ieșit la iveală faptul că sunt împreună, dar ei formează un cuplu de câțiva ani”, a mai adăugat Tilly.

Deși aceste afirmații ale lui Tilly sunt surprinzătoare la început, cumva, ele au explicație și logică. Reeves și Grant sunt prieteni de foarte mult timp și prima colaborare profesională a lor a fost în 2011 când Alexandra s-a ocupat de ilustrarea cărții pe care Keanu a lansat-o în acel an, Ode to Happiness, și au mai colaborat și pentru cea de-a doua cartea a actorului, Shadows, lansată în 2015. În plus, în 2017 ei au înființat-o o editură care se numește X Artists’ Books, iar activitatea acesteia se concentrează pe „colaborări neobișnuite și cărți care nu au cu adevărat un loc pe piață pentru că sunt între genuri”, așa cum au explicat cei doi într-un interviu publicat în 2018 în Los Angeles Magazine.

Potrivit lui Tilly, motivul pentru care Reeves și Grant formează un cuplu perfect se datorează faptului că amândoi sunt persoane relaxate și modeste. „L-am văzut la cea mai recentă expoziție a ei și el nu este genul care să își dorească să iasă în evidență. Cred că motivul pentru care toată lumea s-a agitat îl constituie faptul că ei formează un cuplu perfect. Cred că toată lumea își dorește o relație așa. Nu este o poveste de dragoste strălucitoare cum vezi de obicei la Hollywood”.

Foto: Arhiva Revistei ELLE

