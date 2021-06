Relația dintre Kanye West și Irina Shayk nu este atât de recentă pe cât se aștepta toată lumea

Aproape toată lumea a fost luată prin surprindere de vestea că Irina Shayk și Kanye West formează un cuplu, însă se pare că relația dintre cei doi nu este chiar atât de recentă.

Se pare că relația inițială dintre Kanye și Irina datează cu mult timp înainte ca rapper-ul să fi început o relație cu Kim Kardashian. O sursă apropiată lui West a declarat pentru PageSix: „Kanye a fost cu Irina o scurtă perioadă înainte de Kim. El o place foarte mult și a curtat-o mult timp”.

Supermodelul rus și rapperul american s-au cunoscut, cel mai probabil, în 2010, când Shayk a interpretat un înger în videoclipul piesei Power, de pe albumul de mare succes My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Doi ani mai târziu, Shayk a defilat pentru West, care abia își descoperise veleitățile de designer, la Paris Fashion Week.

Dacă vestea că cei doi au avut o relație în 2010 este adevărată, aceasta a fost de scurtă durată, deoarece modelul a devenit spre finalul lui 2010 iubita fotbalistului Cristiano Ronaldo, iar Kim și Kanye și-au început povestea de dragoste în 2012, cei doi căsătorindu-se doi ani mai târziu, în Europa.

Kanye West și Irina Shayk au fost recent în Franța, în vacanță, unde au sărbătorit ziua de naștere a rapper-ului, care a împlinit 44 de ani. Imaginile cu cei doi împreună s-au viralizat destul de repede și este lesne de înțeles, mai ales că rapper-ul încă se află în plin proces de divorț de Kim Kardashian.

Mai multe surse apropiate celor doi au făcut deja declarații presei despre relația acestora. „Irina și Kanye sunt împreună. Momentan este ceva casual, însă se simt foarte atrași unul de celălalt. Sunt împreună de câteva săptămâni bune”, a declarat o sursă citată de Pagesix.

Bradley Cooper nu pare tocmai încântat de noua relație a fostei sale partenere, Irina Shayk. Și asta nu fiindcă nu și-ar dori ca modelul să își refacă viața amoroasă, ci fiindcă îi e teamă că Lea, copilul pe care îl are cu Shayk, va fi afectată de relația mamei sale cu Kanye West.

„E doar o chestiune de timp până când toată această tevatură se va năpusti asupra fiicei sale, Lea. Bradley e foarte protector cu fiica lui. Se bucură că Irina are o relație. Ce nu îl bucură este persoana cu care are o relație. Urăște toată publicitatea de care aceasta are parte și pe care va continua să o primească fiindcă e cu Kanye.”, a declarat un apropiat al actorului pentru In Touch. Potrivit acestuia, Bradley nu vrea ca fiica sa să fie expusă și încearcă să o țină departe de ochii presei sau ai publicului.

