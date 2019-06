Relația dintre Irina Shayk și Bradley Cooper a început să se destrame după „A Star is Born”?

Publicația People a scris despre impactul pe care filmul A Star is Born l-ar fi avut asupra relației dintre Irina Shayk și Bradley Cooper. După ce presa a publicat confirmarea că cei doi s-au despărțit, fanii au început să speculeze că Lady Gaga ar fi reprezentat o oarecare cauză în tot procesul. „Nu există nici cea mai mică șansă ca Gaga și Bradley să fie împreună. Nu acum, cel puțin. Sunt prieteni foarte buni și încă vorbesc frecvent, dar nu este stilul lui să sară într-o altă relație imediat după ce a terminat una. Mai ales după toate zvonurile care au apărut în urma A Star is Born. Nu ar face asta”, le-a spus o sursă celor de la The Sun.

Înainte de realizarea A Star is Born, se pare că Bradley a fost preocupat de timpul petrecut cu familia, potrivit unei surse. În majoritatea timpului, Bradley și Irina făceau diverse activități în aer liber cu fiica lor, Lea, în vârstă de doi ani. „Bradley și Irina păreau fericiți”, a continuat aceasta.

Astăzi, zvonurile spun că, de fapt, relația dintre Irina și Bradley s-a deteriorat semnificativ după A Star is Born: „Bradley era absent emoțional în timpul filmărilor pentru A Star is Born. Au încercat să salveze relația, dar totul era diferit. Din moment ce Bradley și Irina au fost dintotdeauna privați în ceea ce privește relația lor, foarte puține persoane știau ce se întâmplă cu ei.”

Actorul nominalizat la Oscar și supermodelul au început relația în 2015, iar în 2017 au devenit părinții unei fetițe. Invitat în urmă cu câteva luni în emisiunea lui Oprah Winfrey, Cooper a vorbit despre fetița lor: „Fata noastră, ea este incredibilă. Trebuie să recunosc că încă sunt momente în care nu pot să cred că am un copil'.

În 2016 au apărut zvonuri cu privire la logodna celor doi, după ce Irina Shayk a fost fotografiată purtând un inel cu smarald pe acel deget, inel pe care l-a purtat pe toată durata relației lor.

