Regizorul filmului Titanic a dezvaluit de ce Jack a trebuit sa moara

Desi au trecut atatia ani de la lansarea filmului, adevaratii fani nu au reusit sa treaca nici acum peste faptul ca Jack Dawson, personajul interpretat de Leonardo DiCaprio, a murit la final.

Regizorul filmului, celebrul James Cameron, a vorbit abia acum despre decizia lui care a frant atatea inimi, cea ca personajul Jack Dawson sa nu supravietuiasca la finalul filmului.

“Evident, a fost o alegere artistica”, a declarat Cameron intr-un interviu acordat Vanity Fair. “Usa era suficient de mare pentru a o tine deasupra apei pe Rose, insa nu era suficient de mare pentru a-l tine pe el”.

Cameron sustine ca este ciudat faptul ca inca se mai discuta despre celebra scena, chiar si la 20 de ani de la lansarea filmului. Cu toate acestea, el a declarat ca filmul a avut scopul de a-l face pe Jack atat de indragit de cei care au urmarit filmul, astfel incat “sa ii doara atunci cand il vor vedea murind”.

Potrivit lui James Cameron, filmul nu ar fi avut niciun sens daca Jack ar fi supravietuit. “Filmul este despre moarte si despartire. A trebuit ca el sa moara. Este ceea ce se numeste arta; lucrurile se intampla din motive artistice, nu motive fizice.”

Una dintre cele mai vehiculate teorii ale fanilor este ca Jack ar fi putut cu usurinta sa supravietuiasca pentru ca usa pe care a stat Rose, personaj interpretat de Kate Winslet, era suficient de mare incat sa ii poata tine pe amandoi. Cameron are o explicatie si pentru acesti fani: “Am fost in apa cu acea bucata de lemn si am probat. Era loc pentru o singura persoana”.

In final, regizorul a mai explicat inca o data decizia sa de a-l lasa pe Jack sa moara. “De asta a fost nevoie pentru ca Rose sa supravietuiasca”.

Fie ca esti de acord sau nu cu declaratiile lui, ramane de necontestat faptul ca “Titanic” este unul dintre cele mai importante filme ale ultimelor decade.

Foto: PR