Regina Elisabeta a II-a a ținut un discurs impresionant în onoarea Prințului Charles, cu ocazia împlinirii vârstei de 70 de ani

Prințul Charles a împlinit 70 de ani miercurea aceasta, sărbătorindu-și aniversarea la Palatul Buckingham, alături de familia regală. Cu această ocazie, Regina a ținut un toast în onoarea fiului său.

„Este un privilegiu pentru orice mamă să îi poată ține un toast în onoarea fiului său la împlinirea vârstei de 70 de ani. Înseamnă că ai trăit îndeajuns de mult încât să-ți vezi copilul crescând. Este ca și cum – voi volosi o analogie pe care sunt sigură că o va aprecia – ai planta un copac și l-ai vedea cum crește”, și-a început Regina discursul, continuând cu o glumă.

