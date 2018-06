Regina Elisabeta a II-a onorează o fostă lucrătoare sexuală care a ajutat la legalizarea prostituției

Regina Elisabeta a II-a onorează o fostă lucrătoare sexuală, acordându-i titlul de “Dame Companion of the New Zealand Order of Merit” – adică una dintre cele mai înalte distincții, pentru munca ei ca fondatoare a New Zealand Prostitutes’ Collective. Regina i-a acordat acest titlu lui Catherine Healy, în vârstă de 62 de ani.

Catherine Healy este o activistă pentru drepturile lucrătoarelor sexuale care a militat pentru decriminalizarea prostituției în Noua Zeelandă. Practicarea sexului comercial a fost legalizată în țară în 2003, prin Prostitution Reform Act – astfel a fost decriminalizată activitatea bordelurilor, agențiilor de escorte și actul de oferi servicii sexuale, lucruri care au condus la obținerea multor drepturi pentru persoanele care practică sexul comercial. Astăzi se consideră că Noua Zeelandă are una dintre cele mai progresiste legislații din lume în această privință.

Iar lucrul acesta i se datorează și lui Catherine Healy și activismului ei – deci nu e deloc de mirare că Regina Elisabeta a II-a onorează o fostă lucrătoare sexuală. Healy și-a început activitatea comercială în anii ’80 și a suferit și ea, ca multe femei care practică această meserie, în urma stigmei și a lipsei legislației care să protejeze persoanele ca ea. Spre exemplu, Healy a povestit cum a fost la un moment dat la o secție de poliție împreună cu o prietenă care fusese violată, dar pentru că poliția deținea o bază de date cu persoanele care practicau sexul comercial, a fost amenințată că va fi arestată.

Pentru cei care se miră că Regina Elisabeta a II-a onorează o fostă lucrătoare sexuală, ar mai fi util de știut că asociația fondată de Healy în 1986, New Zealand Prostitutes’ Collective, a militat neîncetat pentru sex protejat în branșă, dar și pentru drepturile lucrătoarelor sexuale. De altfel, ea este una dintre persoanele care au contribuit chiar la textul legii intrate în vigoare în 2003, Prostitution Reform Act, care a decriminalizat prostituția. Așa se face că astăzi, în Noua Zeelandă, lucrătoarele sexuale beneficiază de contracte de muncă, de condiții de muncă decente și de dreptul de a raporta la poliție actele de violență împotriva lor. “Relația pe care o aveam cu poliția s-a schimbat”, a declarat Healy. “Obișnuiau să vină des la noi, pozând în clienți, apoi să se întoarcă și să ne amendeze.”

Foto: Instagram

