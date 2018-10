Regina Elisabeta a II-a deține o mână falsă pe care o poate folosi pentru cunoscutul ei salut

Regina Elisabeta a II-a are un salut regal pe care l-a perfecționat de-a lungul timpului, însă, dacă aceasta obosește se pare că poate apela oricând la un cadou amuzant, o mână falsă.

Potrivit People, Prințesa Anne, fiica Reginei, i-a spus scriitorului Robert Hardman pentru cartea sa, „Queen of the World”, că un grup de studenți australieni i-a dăruit mamei sale o mână falsă care poate repeta salutul.

„I-au dat o mănușă cu un dispozitiv de lemn pe care îl poți acționa și mâna se poate mișca. Cred că ei și-au imaginat că va fi un cadou destul de ciudat, însă Majestatea sa a fost încântată.”

Prințesa Anne nu a dezvăluit și dacă Regina Elisabeta a folosit vreodată acest cadou, însă probabil toată lumea și-ar fi dat seama dacă ar fi făcut-o. Victoria Arbiter, expert în eticheta regală, a declarat pentru ABC News în 2012 că există un anumit mod în care Regina execută acest salut.

„Este mâna ridicată vertical cu o ușoară răsucire din încheietură, o mișcare elegantă care îmbogățește decorul, dar nu devine prea vizibil”, a spus aceasta.

În documentarul realizat pe baza cărții lui Hardman, Prințesa Anne a dezvăluit care este secretul ei atunci când simte că mâna a obosit. Ea evită strângerile de mână. „Teoria este că nu poți strânge mâinile tuturor, așa că nu începe asta. Încerc să respect asta, dar am observat că ceilalți nu o fac.

Există însă un alt membru al familie care pare foarte încântat de salutul regal. Prințesa Charlotte a fost văzută la evenimentul Trooping the Colour de anul acesta încercând facă salutul Reginei.

Charlotte copying The Queen is my favourite thing 🤗 pic.twitter.com/UwVQgRVNrn

— Katie (@katiesroyallove) June 12, 2018