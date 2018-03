Regina Elisabeta a II-a a câștigat mai puțin decât Prințul Philip

Producătorii „The Crown”, unul dintre cele mai de succes seriale Netflix care prezintă viața Reginei Elisabeta a II-a și a familiei regale britanice, au dezvăluit că într-adevăr Claire Foy a fost plătită mai puțin decât partenerul ei din film, Matt Smith.

În timpul unei conferințe în Ierusalim, producătorii au declarat că Matt Smith, cel care joacă rolul Prințului Philip a câștigat într-adevăr mai mult, asta datorită faimei pe care o avea jucând în „Doctor Who”. Cu toate acestea, directorul creativ al serialului, Suzanne Mackie, a anunțat că în viitor nimeni nu va câștiga mai mult decât Regina.

Claire Foy, cea care a interpretat rolul Reginei Elisabeta a II-a în primele două sezoane ale serialului și a câștigat un Glob de Aur pentru interpretare, nu se va bucura însă de schimbările anunțate de Suzanne, ea fiind înlocuită pentru următoarele două sezoane de Olivia Colman.

În luna august a anului trecut, Variety a făcut publice mai multe salarii ale vedetelor de la Hollywood. Potrivit acestui raport, Claire Foy, care nu era atât de cunoscută înainte de producția „The Crown”, câștiga 40.000 de dolari pe episod. În schimb, Kerry Washington a câștigat 200.000 de dolari pentru fiecare episod din „Scandal”, iar Chrissy Metz, la fel de necunoscută publicului precum Claire, câștiga tot 40,000 de dolari pentru „This Is Us”.

Claire Foy nu este, din păcate, singura actriță care a câștigat mai puțin decât colegul ei. Recent s-a aflat că Michelle Williams a câștigat de 10 ori mai puțin decât Mark Wahlberg pentru filmul „All The Money In The World”.

Sperăm ca până la apariția următorului sezon „The Crown”, Regina să primească ceea ce i se cuvine.

Foto: PR

